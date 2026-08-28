一對新疆新人辦婚禮 為何現場湧入300多名陌生人？

婚禮上被網友簇擁的新娘。（取材自微信）

新疆 莎車縣一名新郎的母親近日在網上發布兒子婚禮的電子請帖意外走紅，短視頻播放超千萬，還吸引300多名與新人素不相識的全國網友跨越數千公里趕來赴宴，一場私人喜事成全網圍觀的「大型網友見面會」。300多名網友到了宴會廳，線上圍觀網友在他們發布的動態下評論：「不是，你們真去啊。」還有國外網友看傻直呼好想去。

據瀟湘晨報報導，8月3日，左熱木·斯依提在短視頻平台發了一張電子版邀請函，她的小兒子艾克熱木江·吾麥爾將在5天後和新疆姑娘古麗孜熱·吐爾洪舉行婚禮，邀親戚朋友參加。一家人在河南新鄉經營一家新疆飯店，4000多公里外的喀什地區莎車縣是他們的家鄉，也是婚禮舉行地。她後來並在評論區勘誤：「8月8日是星期六，邀請函上寫錯啦，高興得都沒注意。」

一名刷到電子請柬的河南網友在評論區問：「阿達西（維吾爾 語中朋友的意思），我可以去嗎？」艾克熱木江·吾麥爾用母親的帳號回覆說：「可以。」沒想到第二天一早，短視頻收穫了上萬點讚量，由於3年前母親也通過平台為哥哥的婚禮發過電子請柬，當時點讚量只有一兩百，他意識到，火了。

左熱木·斯依提發布的電子版邀請函。（取材自微信）

果然，電子請柬傳播到了陝西、北京、吉林、湖北、浙江、福建、海南甚至遠在剛果、美國、澳洲和日本網友也刷到了，全網都在問「我能參加嗎？」，視頻數據持續攀升，播放量超1000萬，大批網友在評論區裡曬地圖、機票。艾克熱木江·吾麥爾心想「幾千公里的距離，他們應該也不會花機票錢到這麼遠的地方參加一個陌生人的婚禮。」沒想到統計會到網友人數一拉就是90多人。

這讓艾克熱木江·吾麥爾有些緊張了，「怕照顧不周。」於是新人各自把原定的500份請帖數量縮減到了200份，宴席食材全部增加一倍，還專門安排了兩位司儀主持，一位講維吾爾語，一位講漢語。

婚禮上的舞蹈表演。（取材自微信）

婚禮日上午10點半，已經在婚禮大廳落座的五六桌客人幾乎全是比親友先到一步的網友，包括從重慶過來的王魚（化名），他本就打算赴疆旅遊，8月7日晚到達莎車買了一身參加婚禮的正裝短袖就來了，每張桌子上都擺了饢、各式乾果和特色甜點。沒多久，能容納500人的一樓大廳已經坐滿，二樓後來也擠到一部分親友被迫到好幾個包間裡人挨著人。

艾克熱木江·吾麥爾估算當天參加婚禮的網友至少有310人，來自安徽、江蘇、上海、廣州和內蒙古等地，都穿得很隆重。即便新人強調不收網友禮金，一些網友還是硬塞了200元人民幣給新郎。現場舞池擠滿了人，氣氛超嗨 。婚禮結束後，新認識的眾網友還一起吃飯，形容「一次衝動，換來一生回憶。」並互邀到家鄉做客。