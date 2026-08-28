AI時代素人臉值錢？中銀行職員3天「賣臉」7次賺2500元

「人臉交易平台」上陳列的「人臉」商品。（取材自每日經濟新聞／新爪平台截圖）

AI時代的中國年輕人為賺錢開始「賣臉」。中國近來興起「人臉交易平台」，人臉正成為明碼標價的數字商品，其中，一名銀行職員3天「賣臉」7次收入近2500元（人民幣，下同），而四川成都這家人臉授權平台，上線兩個月已撮合近70單交易，進帳約4萬元。人臉交易平台人員說，據統計每天有超過1300部AI短片上線，但AI臉已審美疲勞，素人臉已成「未來最大金礦」，商機龐大。但隨「人臉」被明碼標價而來的安全與法律風險也關注。

「我們平台上有位素人的人臉，在短短3天之內被一家公司買了7次，單次授權費用為500元，扣除平台抽成，他到手近2500元。」據每日經濟新聞報導，成都人臉授權平台新爪創始人余子林分享這一案例說，這位「賣臉」的銀行職員因外形帥氣被朋友推薦上傳肖像，成了廣告製作方的「香餑餑」。

人臉交易平台的產生背景，是2026年一季度，國內上線微短劇約12.8萬部，其中AI微短劇約12.2萬部，占比超過95%。海量的內容產讓真人面孔的需求達到了新的高度，余子林說，目前買家主要是短劇公司和廣告公司，因市場尚不規範，很容易出現侵權問題，人臉授權更特殊、更嚴苛，所以一些大公司也很苦惱。

新爪平台的人臉授權中，職業演員、網紅主播占比約80%，素人占比為20%。不過余子林認為，素人才是「未來最大的金礦」，當AI建模臉引發審美疲勞後，素人臉未來可能有更多爆火的機會。

據報導，目前市面上人臉授權主要有三類模式：一是以1到2萬元「打包」出售，最多可以選50個素人的肖像權在單部短劇中使用；二是，一些頭部影視公司、經紀公司簽約AI演員；三是人臉授權交易平台。以今年4月份成立的新爪為例，授權不低於500元一部，定價上限由市場決定；而在授權時間上，短劇和影視劇給予「永久授權但單次單劇」；廣告則一般是兩年。

目前新爪在全國已有九個採集點，上架200多名授權人的人臉授權，同時還儲備了約400至500名授權人。

資深律師、中國人民大學兼職教授王光英表示，人臉授權既涉及肖像許可，也涉及敏感個人信息處理，不能簡單理解為把「臉」賣掉。且這門生意因AI內容創作的技術需求具有持續性，同時法律風險極高且呈上升趨勢，尤其人臉授權走向跨境交易後，平台面臨合規成本也會進一步增加。王光英提醒，「生物識別數據一旦洩露具有不可逆性」，由此可能引發長期的身份盜用等風險，「合規成本和法律風險遠超一般商業數據業務」。