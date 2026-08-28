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上海數碼互動娛樂展覽會 硬科技擠進C位 搶Z世代消費群

記者林宸誼／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

第23屆ChinaJoy不再只靠遊戲大作，而是以AI、硬體與IP跨界吸引43萬多名年輕觀眾，成為品牌搶攻Z世代消費力的重要舞台。

上海再次變成1座二次元「痛城」（網路用語，將動漫角色或文化元素廣泛應用到城市各角落的現象），第23屆中國國際數碼互動娛樂展覽會（ChinaJoy）剛落幕，這場科技嘉年華下的遊戲展吸引超過43萬Z世代群體、歷時4天時間，傳統企業缺席的代價，可能是錯過一代消費者。

如果說往年ChinaJoy的C位屬於遊戲大廠，今年硬科技正強勢擠入舞台中央。TCL華星以「與AI同屏」為主題拉來眾多終端品牌聯合參展；HKC惠科展台展出全球首發的3模1300Hz電競螢幕和83.4吋12K超寬曲面巨幕；連造車的比亞迪也攜仰望U9、騰勢Z9GT等車型及小黃人IP「痛車」亮相N3館。

比亞迪工作人員表示，買車的年輕人和玩遊戲的年輕人其實是同一批人，與其在4S店聽銷售念參數，不如讓他們實際坐進前座玩遊戲，感受什麼叫「智慧座艙」。中國動漫集團智慧財產權服務中心主任高東旭指出，新能源車已是移動智慧終端機，車載座艙亟需數位內容，因此AI成為串聯手機、XR、汽車各類硬體的基礎。

今年ChinaJoy還首次設立Vision Future前沿科技展區，集中展示智慧型機器人、AI大模型、智慧穿戴等技術，宇樹科技、啟元機器人、逐際動力、雲幕智造等十多家企業都來了。

「AI帶來技術可能性，展會提供落地場景。」高東旭提到，硬體與數位內容邊界持續消融，遊戲、動漫、XR場景對算力、即時渲染、端側AI要求極高，是晶片企業絕佳的技術展示場景。

純粹依靠遊戲大作支撐展會的模式，已被主流的遊戲公司視為落伍。全球遊戲展會統一進入轉型周期，所有國際展會都在主動吸納科技、硬體、跨界品牌填充內容，彌補3A（遊戲行業的最高標準）內容發布的缺口。

高東旭指出，ChinaJoy匯聚大量Z世代群體與IP內容方，IP聯名、內容共建，動漫IP不再局限二次元，將成為各類智慧終端機重要的內容載體。

2026年ChinaJoy以「與AI同遊」為主題，近900家參展企業、覆蓋來自39個國家，4天共43.8萬人次參觀，創歷史新高。觀眾年齡分布中，18到29歲年輕群體占比達65%。其核心參與人群還帶動餐飲、零售、住宿、交通及其他服務消費約人民幣7.09億元(約1美元)。ChinaJoy已成為中國市場上為數不多的、能在數天內集中吸引大量Z世代核心消費人群的實體場域。

精華 FAQ

  • 最明顯的趨勢是硬科技擠進展會中心，AI、電競螢幕、智慧座艙、機器人等內容全面上場，讓ChinaJoy從單純遊戲展轉向科技嘉年華。

  • 比亞迪希望直接接觸與遊戲消費重疊的年輕族群，讓參觀者親身體驗智慧座艙與車載娛樂，而不是只在4S店聽規格，藉此建立品牌吸引力。

  • ChinaJoy4天吸引43.8萬人次、18到29歲占比達65%，還帶動約7.09億元周邊消費，因此成為品牌接觸Z世代、展示新品與合作IP的重要場域。

比亞迪

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