吉隆泥石流／親歷者聽到山體撕裂轟鳴聲 急後撤3公里

泥石流現場畫面。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 西藏吉隆口岸遭尼泊爾泥石流波及，造成道路中斷、建築被埋與堰塞湖堵塞，約60名中方員工失聯，當地民眾驚險撤離。

西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸因受尼泊爾 泥石流波及，昨發生重大災害，現場有建築被埋，吉隆口岸方向出現堰塞湖堵塞，郭巴村受災嚴重，泥石流邊緣的厚度接近1.5米，救援困難。親歷民眾稱，突然聽到山體被撕裂的轟鳴聲，泥漿就夾雜樹木和鐵皮，就從吉隆口岸海關大樓右側山谷沖刷而出，當地一工程項目約60名中方員工失聯，其中一名女員工的先生說，泥石流發生後再也聯繫不上妻子。有民眾後撤3公里才逃離現場，有人徒步6公里才搭上車。

據中國新聞周刊報導，西藏天路股份有限公司援尼泊爾沙拉公路修復改善項目的一位工作人員家屬說，泥石流發生的河谷位於中國界碑附近，從吉隆口岸海關大樓右側的山谷沖刷而出。河道左側就是其妻子所在的項目部，距離海關大樓僅約3公里。「昨天晚上我們還在聯繫，上午11時，我才知道那邊發生泥石流，和我妻子以及項目部的人再也聯繫不上了。」

他表示，項目部在河邊共設立了三個標段營地，均處於失聯狀態。據他了解，該項目共有約60名中方員工，在項目部右側還有其他在建項目，左側分布著工人們的營地，不遠處有一處低矮的廠房，「那裡也有10多名中方工人」，此次都被沖毀。吉隆口岸附近有大量做生意的商戶，附近酒店也有許多跨境拉貨的貨車司機居住。

一名經常途經吉隆口岸的建築行業從業者表示，「吉隆口岸平時人員不少，除了海關工作人員，還有遊客和很多物流公司的人。」事發時，他在尼泊爾境內，「尼泊爾當時沒有降雨，但幾乎是瞬間，泥石流就沖來了」。

泥石流襲擊西藏吉隆口岸，現場有道路中斷、建築被埋，淤泥厚達1.5米。村民拍攝畫面顯示，尼泊爾一側有大量水流湧入東林藏布河，沖刷破壞力強，「基本上把口岸區域的建築物都沖走了。」

另據央視，吉隆口岸方向道路中斷，郭巴村受災嚴重，吉隆口岸方向發現堰塞湖堵塞，泥石流邊緣厚度接近1.5米，救援困難。

親歷者方女士表示，昨上午9時從吉隆鎮出發往尼泊爾，正常開車只要40分鐘，在行駛到距離口岸處4公里左右的地方，「前方的樹木、電線桿這些全部倒了，大水捲來攆著我們，我們只能往後面倒車。」直到「退了3公里左右，水勢才沒有那麼凶。」

親歷者喬恩說，他準備從吉隆口岸前往尼泊爾，早上8點半就起床開始趕路拼車，結果走了6公里左右才重新搭上一輛車，沒想到開到半路，一位女警察焦急地向她們擺手示意說有泥石流，要她不要再往前去，「我第一次看到警官那麼著急、那麼勸我。」