中首位破世界紀錄者 跳高女將鄭鳳榮去世 曾獲毛鄧等人接見

鄭鳳榮打破1.77 米世界紀錄時的照片。（取材自縱橫雜誌社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國首位破田徑世界紀錄的女子跳高名將鄭鳳榮因病辭世，享壽89歲；她以1.77米創下歷史，也獲國家表彰與領導人接見，備受追思。

中國首位打破田徑世界紀錄的女子跳高名將鄭鳳榮，8月25日早晨6時許因病逝世，享壽89歲。「北京蘭鳳劇社」微信 公眾號發文證實此消息，鄭鳳榮家屬亦已發布訃告。由於鄭鳳榮在體育領域的突出貢獻，1959年獲得國家體育運動榮譽獎章，還多次受到國家領導人的接見。

極目新聞報導，悼文透露，鄭鳳榮晚年一生堅韌頑強，與癌症 抗爭了三年多。北京蘭鳳劇社社長劉冰為京劇 梅派第三代傳人，生前與鄭鳳榮多有交往，劉冰回憶，最後一次見到鄭鳳榮是在今年2月8日的迎新春答謝宴上，當時她身形已然消瘦，本打算提前離場，但聽聞要演唱「貴妃醉酒」，便堅持聽完才安心離去。鄭鳳榮生前曾寄語後輩：「成功者唯有堅強的意志。」這份刻在骨子裡的熱愛與堅韌令人動容。

鄭鳳榮1937年出生於山東濟南的貧寒家庭，1953年入選國家田徑集訓隊。1957年11月17日，年僅20歲的她在北京以1.77米的成績打破女子跳高世界紀錄，成為新中國首位打破田徑世界紀錄的運動員。國際奧委會主席薩馬蘭奇曾親自向她頒發奧林匹克銀質勳章，稱她是偉大的運動員。

鄭鳳榮1959年獲得國家體委首次頒發的國家體育運動榮譽獎章，並曾任中國田徑協會副主席。她曾多次受到毛澤東、周恩來、鄧小平等國家領導人的親切接見。

鄭鳳榮生前曾回憶，1957年，周恩來總理專門來看她比賽並鼓勵她：「鄭鳳榮，妳還年輕，妳一定能打破世界紀錄！」周總理還主動邀請與她合照，她直言那是她一生的精神支柱；而1959年中南海接見時，她因緊張只聽懂毛主席問「妳是山東的？」她連忙回答「對對對」，這些珍貴回憶均伴隨她精彩的一生。

鄭鳳榮逝世的消息曝光後，引發廣大網友的沉痛悼念與討論，紛紛留言表示：「感謝鄭奶奶為中國田徑做出的歷史性貢獻，老一輩運動員的堅韌精神永垂不朽」、「1.77米那一跳驚艷了世界，她是真正的體育先驅與傳奇」、「老人家一路走好，您的堅強意志會繼續激勵後人」。這一位體育界傳奇人物的落幕，讓無數民眾深感不捨與敬仰。

毛主席接見鄭鳳榮。（取材自荔枝新聞）

鄧小平接見鄭鳳榮。（新華社）

周總理現場觀看比賽並為鄭鳳榮獻花。（取材自山東教育報）

網友悼念鄭鳳榮。（取材自十字街頭1915）