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泥石流波及西藏、傷亡慘重 解放軍急馳援、運20飛抵災區

中國新聞組／北京27日電
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8月26日，西藏日喀則市吉隆縣發生泥石流災害。(新華社)
8月26日，西藏日喀則市吉隆縣發生泥石流災害。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

尼泊爾一側泥石流波及西藏日喀則吉隆口岸，已致3死、265人失聯，中央與地方緊急調度超過2億元及逾800人救援，軍方與消防也加速馳援。

尼泊爾一側昨天上午10時30分許發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。截至昨晚20時，此次泥石流災害已造成3人遇難，265人失聯。國家防災減災救災委員會等部門迅速響應，投入逾800人參與搶險救災，解放軍也緊急出動救援。由於現場通信中斷，有建築被埋，預料傷亡可能進一步擴大。國家發展改革委、財政部及應急管理部已緊急安排超過2億元（人民幣，下同）支援救災。

西部戰區前進指揮所人員乘坐運20飛機已達災區，另中央包機載運增援人員及裝備也已抵日喀則。

據大公報報導，災害發生後，國家防災減災救災委員會、應急管理部、自然資源部、西藏自治區應急指揮部等部門迅速響應，解放軍緊急出動救援。截至26日17時，西藏軍區派出前方指揮組趕赴現場，並緊急出動應急救援力量。截至26日20時，國家綜合性消防救援隊伍出動113車、601名消防救援人員攜帶搜救犬、生命探測儀、衝鋒舟等趕赴現場救援。

自然資源部於26日15時啟動地質災害防禦Ⅱ級響應，財政部、應急管理部緊急預撥1.2億元中央自然災害救災資金、國家發展改革委緊急安排中央預算內投資1億元支持搶先救助與災後恢復建設工作。

應急管理部並派出工作組赴現場協助處置，調派「星立通」通信保障、「磁探精靈」航磁探測等裝備赴災區。自然資源部要求西藏自治區自然資源廳立即先行派出專家工作組前往現場，中國地質調查局等加強專家調度，強化次生災害監測預警。同時統籌調撥應急物資。

解放軍投入西藏日喀則市吉隆縣泥石流災害救援，主要任務是轉移安置受威脅群眾，抓緊救治傷員，最大限度減少人員傷亡。通往吉隆口岸方向道路、通信中斷，有建築被埋。國網西藏電力緊急派出20名專業搶修人員奔赴現場，全力保障搶險救災通信暢通。

由於吉隆口岸轄區國門區域道路出現泥石流險情，道路不具備安全通行條件，自昨日起對前往吉隆口岸國門方向道路實施雙向臨時交通管制，管制期限七天。據了解，管制路段為吉隆鎮至國門方向路段。管制方式實行雙向封閉管制，除應急搶險、救援保障車輛外，禁止一切社會車輛、人員通行。管制措施提前解除或者需要延長管制時間，將另行發布通告。

●吉隆口岸 「帶路」樞紐

吉隆口岸位於西藏自治區日喀則市的吉隆縣吉隆鎮熱索村，海拔約2850米，是中國與尼泊爾邊境極為重要的陸路通道與經貿樞紐。數據顯示，截至2022年末，吉隆縣常駐人口約1.8萬人。

作為「一帶一路」的重要節點，吉隆口岸是西藏對外開放的門戶，2024年，吉隆口岸進出口貨物貿易額達42.48億元人民幣，居西藏各口岸之首。今年上半年，口岸出入境突破10萬人次。

(資料來源：人民網、百度百科)

衛星圖像組合顯示了8月25日（上圖）洪水發生前，以及8月26日（下圖）災難發生後...
衛星圖像組合顯示了8月25日（上圖）洪水發生前，以及8月26日（下圖）災難發生後，尼泊爾—中國邊境附近山谷的景象。 (路透)

8月26日，西藏日喀則市吉隆縣發生泥石流災害。(新華社)
8月26日，西藏日喀則市吉隆縣發生泥石流災害。(新華社)

吉隆口岸位於西藏自治區日喀則市的吉隆縣吉隆鎮熱索村。
吉隆口岸位於西藏自治區日喀則市的吉隆縣吉隆鎮熱索村。

精華 FAQ

  • 截至昨晚20時，災害已造成3人遇難、265人失聯。由於現場通信中斷且有建築被埋，後續傷亡數字仍可能進一步擴大，救援工作正持續推進。

  • 國家防災減災救災委員會等部門迅速響應，投入逾800人搶險，並由財政部、應急管理部預撥1.2億元，國家發改委再安排1億元支持救援與災後恢復。

  • 西部戰區前進指揮所人員已搭乘運20抵達災區，中央包機增援也已到日喀則；同時吉隆鎮至國門方向道路實施雙向封閉7天，僅限救援車輛通行。

財政部 解放軍 尼泊爾

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