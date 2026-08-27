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黃果樹瀑布+人工噴泉 網轟：中國5A景區審美太土

中國新聞組╱北京27日電
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黃果樹瀑布疊人工噴泉被吐槽。（取材自觀察者網）
黃果樹瀑布疊人工噴泉被吐槽。（取材自觀察者網）

AI摘要

文章摘要整理：

黃果樹瀑布陡坡塘景區白天出現人工噴泉疊加自然瀑布畫面，引發網友質疑審美太土；官方解釋為夜遊演出設備測試，但也再度觸發對景區商業化與過度開發的批評。

據貴州黃果樹風景名勝區近日引發審美與管理爭議，有遊客在遊覽景區內的陡坡塘瀑布時，意外發現瀑頂區域竟出現數道向上噴射的人工噴泉，自然瀑布與人工水柱疊加的突兀畫面被拍下並上傳網路後，迅速引發熱議。安順市文旅局與景區回應澄清，該噴泉為夜間演出「再回西遊」的配套設備，並非白天常態景觀，工作人員在下午進行設備例行測試時被遊客巧遇，景區已承諾將進行優化。

據觀察者網報導，這起事件發生後，景區方面的回應在一天內出現多個版本；景區工作人員24日最初稱是「工作人員下班忘記關閉設備閘門」，隨後客服主管更正為「每天白天定時巡檢測試」；安順市文旅局則於25日進一步說明，該設施主要服務於夜遊表演，技術部門每天下午5點後會進行測試以確保設備可靠性與水壓效果，強調噴泉在白天遊覽時皆保持關停狀態。

作為黃果樹瀑布群中瀑頂最寬的瀑布，陡坡塘瀑布同時也是86版電視劇「西遊記」片尾的取景地，承載著無數遊客的集體記憶。被吐槽的人工噴泉，其實是景區自2021年推行的「夜遊黃果樹」項目配套，該項目結合裸眼全息、AI數字建模與智能燈光，依托自然山水打造夜間演出。然而，遊客專程而來是為了欣賞原生態自然水景，夜遊設備在白天的調試運作，無疑打破了遊客對自然景觀的期待。

此事引發大眾對部分景區過度開發與套路化建設的討論與不滿。近期網絡上流行利用AI將國外景點改造為「中國5A景區」的梗圖，擺滿玻璃棧道、天空之鏡與網紅打卡牌，調侃此類千篇一律的開發邏輯。黃果樹瀑布疊加人工噴泉的畫面，觸動了大眾對景區商業化破壞自然原貌的敏感神經。

「黃果樹瀑布疊人工噴泉」的影片在社交平台上瘋傳後，評論區獲得最高點讚的留言稱「5A景區的審美太土了」。不少網友紛紛留言表示，「大家遠道而來是看天然瀑布，不是來看人工噴水池的」、「夜遊項目搞得再漂亮，也不該影響白天看自然景觀的遊客」、「希望景區能好好提升審美，別把好端端的自然名勝弄得花裡胡哨」。

精華 FAQ

  • 景區回應稱，該噴泉原是夜間演出「再回西遊」的配套設備，並非白天常態景觀。當天因技術部門進行例行測試，才被遊客在白天意外拍到。

  • 景區工作人員最初曾說是下班忘記關閘門，之後又改稱白天定時巡檢測試；安順市文旅局則進一步表示，設備主要服務夜遊表演，下午5點後才會測試。

  • 因黃果樹瀑布是知名自然景觀，遊客期待的是原生態瀑布風貌，卻看到人工噴泉疊加，讓人覺得過度商業化、審美俗套，也觸動對景區套路化開發的不滿。

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