1歲童狂抓撓耳朵 醫師一看耳道驚呆：多顆種子發芽了

1歲幼童耳道內有多顆已發芽的種子。（取材自江蘇新聞）

江蘇一名1歲幼童近日酥耳朵奇癢逛抓耳朵，家人帶他去醫院就診，醫師為其做耳內鏡檢查後驚呆了：耳道裡不僅月多種植物種子，而且已經發芽生長，引來大批家長和網友直呼並擔心「好恐怖，乾燥耳朵為何能讓種子發芽？」。醫師表示，人體外耳道的環境其實是植物種子生根、發芽的「天然溫床」，若不理會可能誘發嚴重耳部病變。

據江蘇新聞報導，該名患兒近期頻繁抓撓耳朵，無明顯哭鬧、發熱等異常表現，家長偶然發現孩子耳道口有乾癟種子，擔心耳道深處殘留異物，立即帶患兒前往首都醫科大學附屬首都兒童醫學中心耳鼻咽喉頭頸外科就診。

經耳內鏡檢查，該科主任醫師陸穎霞看到多顆植物種子嵌於患兒耳道深處、緊貼鼓膜，因患兒年齡小，無法配合門診操作，加之異物位置深、毗鄰鼓膜，門診取出極易引發耳道撕裂、鼓膜損傷。

為最大程度保障患兒安全，陸穎霞為其實施全麻下耳道異物取出術，手術歷時5分鐘，全部種子被完整取出。令人驚心的是，滯留耳內的種子已在密閉的耳道環境中發芽。

此消息經媒體報導後引發大批家長和網友疑惑與擔憂「乾燥耳朵為何能讓種子發芽」這一問題，紛紛留言：「天吶，孩子得多難受啊，心疼寶寶」、「植物也挺強大，哪兒都能發芽」、「看得我雞皮疙瘩都起來了」、「可怕」、「好恐怖」。

陸穎霞解釋指出，人體外耳道具備恆溫、濕潤、含氧充足的特點，耳道分泌物與日常殘留的水氣相結合，形成了適宜植物種子生根、發芽的「天然溫床」。

嬰幼兒耳道狹窄、黏膜嬌嫩，細小種子進入後極易嵌頓滯留，無法自行脫落，會在耳內不斷吸水膨脹、生根發芽，持續壓迫和刺激耳道組織，引發紅腫、發炎、流膿，嚴重時可損傷鼓膜、造成聽力下降，甚至誘發嚴重耳部病變。