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社交平台秀胳肢窩 中國年輕女性為何瘋「腋毛自由」？

中國新聞組／北京27日電
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不少中國女性在社交平台露出自己的腋毛，被稱為「腋毛自由女神」。（取材自微博）
不少中國女性在社交平台露出自己的腋毛，被稱為「腋毛自由女神」。（取材自微博）

法媒近日報導指出，愈來愈多的中國年輕女性厭倦了社會施加給她們的「脫毛」的壓力，她們當中的很多人開始在社交網路上自豪地抬起雙臂微笑，展示自己長滿腋毛的腋窩，並配文「腋窩自由」，或「我感覺很好」等話題標籤。評論區一些女性感到憤怒，還有另外一些女性予以讚揚。一些女權活動發起者表示，腋毛是女性身體所有權最基本的一部分，女性有處置自己身體的自由。

據網易、法廣引述法國世界報報導指出，近來在小紅書微博等社交網路上出現女性「體毛自由」的帖文，並展示自己的腋毛，推動「腋毛自由」。「腋毛自由」話題在社交平台持續升溫，愈來愈多女性公開接納自然體毛，相關討論與「拒絕容貌焦慮」等議題匯合，成為一種更廣泛的身體自主意識覺醒。

不少中國女性在社交平台露出自己的腋毛。（取材自微博）
不少中國女性在社交平台露出自己的腋毛。（取材自微博）

「腋毛自由」是指個體擁有自主決定是否處理腋毛的權利——留或不留、刮或不刮，都應出於個人意願，而非社會壓力或他人眼光。「腋毛自由」並不等同於「必須不刮」，而是反對將「剃毛」與「乾淨」、「得體」強行綁定，即自由是擁有選擇的權利，有人為了舒適留毛，有人為了清爽剃掉，只要出於自主意願，都值得被尊重。

有博主表示，這並非過激，也不是為了取悅有性癖的人，而是想讓人們看到選擇的多樣性，不剃腋毛，對於人類來說很正常，無論男女。

法國世界報稱，一些女權活動的發起者，表示腋毛「是女性身體所有權的問題，女性有處置自己的身體的自由」、「女性的身體是一個戰場」。

不過，微博平台則組織了一項在線調查，結果有超過70％的受訪者認為，女性最好脫毛，這一結果被中國各大媒體廣泛轉載。

據報導，中國女性脫毛的興起並不具有歷史基礎，因為儒家文化中，身體髮膚受之父母，不敢毀傷。而脫毛，包括腿毛、腋毛的社會義務則出現在上世紀90年代，隨著經濟開放，中國女性逐漸擁抱光滑的腋窩。而目前這股擁抱身體自主權的潮流，可能會與推動擺脫跨國公司過度影響、反對盲目消費、呼籲重拾文化自信的中國政府方向，走向意外卻共同的方向。

精華 FAQ

  • 「腋毛自由」指女性可依個人意願決定是否處理腋毛，留或刮都應出於自主選擇，而非社會壓力。它強調反對把剃毛和乾淨、得體強行綁定。

  • 這股風潮源於不少中國年輕女性厭倦被要求脫毛，於是透過小紅書、微博等平台展示自然體毛，並與拒絕容貌焦慮、身體自主等議題結合。

  • 評論區對此看法分歧，有人支持、有人憤怒；微博調查則顯示逾70%受訪者認為女性最好脫毛，反映傳統審美與新興身體自主觀念的衝突。

微博 小紅書

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