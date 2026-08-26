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湖南「扶老人被索賠」事件發酵 網紅與友人捐10萬支持店主

記者賴錦宏／即時報導
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湖南「扶老人被索賠」事件發酵，網紅羅永浩夥友人捐人民幣10萬元支持店主。（截自微...
湖南「扶老人被索賠」事件發酵，網紅羅永浩夥友人捐人民幣10萬元支持店主。（截自微信影片）

日前湖南衡陽1名老人在麻將館門口暈倒，女店主肖愛華施援送醫後老人離世，家屬一度索賠10萬元（人民幣，單位下同，約1.4萬美元）。經部門協調，店主最終出於人道主義補償1.9萬元（約2826美元），引發網友熱議。事件持續發酵，除當地企業送上2萬元慰問金外，網紅羅永浩26日亦牽頭夥友人湊齊10萬元（約1.4萬美元）轉帳予店主，並指「做好事反被訛詐的人，應該得到社來自社會的情感支持和鼓勵」。

據央視報導，閉路電視片段顯示，8月17日中午，1名老人在麻將館門口坐下休息，數分鐘後出現異樣。肖愛華發現後隨即報警並致電120，其後與他人合力，將老人扶至店外通風處並全程守候，救護車約6分鐘後抵達送院，但老人經搶救無效死亡。

死者家屬事後向店主索賠10萬元，雙方經調解後簽署協議，由店主以「人道主義」一次性補償1.9萬元。祁東縣司法局隨後介入調查，相關部門確認店主全程無過錯，無須承擔法律責任。店主兒子透露，部門正協商補貼該筆賠償款。

事件曝光後獲得社會聲援。8月24日，當地1名企業負責人登門送上2萬元慰問金。網紅羅永浩亦聯繫上店主，並於26日早晨完成10萬元轉帳。

羅永浩發文表示，捐款由友人發起，他與路金波等多名朋友合資湊齊。他解釋，捐款高於原賠償額，是考慮到店主因事件身心受創、就醫輸液（打點滴）及店鋪停業等損失，強調做好事反被被訛詐的人，應該得到來自社會的情感支持和獎勵。他同時呼籲公眾尊重店主的決定，切勿給予過大輿論壓力。

央視網則發表評論強調，鼓勵助人為樂之際，法律邊界不能被「人道主義」4字模糊，「保護善意，法律不能和稀泥」。北京律師付建亦指出，雙方協商賠償金額不代表店主須承擔侵權責任，並援引《民法典》第184條規定，因自願實施緊急救助行為造成受助人損害的，救助人不承擔民事責任。他提醒公眾及商戶遇同類事件時應及時報警、保留監視器畫面，切勿因受到壓力而輕易簽署賠償協議認責。

精華 FAQ

  • 8月17日，湖南衡陽一名老人在麻將館門口暈倒，店主肖愛華立即報警並叫救護車，還協助將人扶至通風處守候；但老人送醫後仍不幸離世，之後家屬向店主索賠10萬元。

  • 經部門調解後，店主基於人道主義一次性補償1.9萬元；祁東縣司法局調查後確認她全程無過錯，依法不需承擔侵權責任，相關部門也在協商補貼這筆款項。

  • 事件引發熱議後，當地企業先送上2萬元慰問金，羅永浩再牽頭友人湊齊10萬元轉帳給店主，強調做好事反被訛詐的人應得到情感支持，也呼籲外界不要對店主施加過大壓力。

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