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「牛來」後又有「單人手搓」電影上映 導演放話票房破10億

中國新聞組／北京26日電
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手搓電影「目不轉睛」官宣定檔。（視頻截圖）
手搓電影「目不轉睛」官宣定檔。（視頻截圖）

動畫電影「牛來」意外走紅，從票房7000元（人民幣，下同）一路逼近5000萬元，帶火「手搓電影」話題後，又一部「單人手搓」作品準備進軍院線。導演吳星星一人身兼出品人、製片人、編劇、導演、攝影指導等多職，僅花18天拍完懸疑電影「目不轉睛」，宣布9月17日在中國上映，更放話「肯定會成為國內最燒腦的一部」。

中國新聞周刊報導，「目不轉睛」6月1日取得公映許可證，將透過中影發行。全片只有5名主演，連同攝影、燈光、錄音、化妝、場務等，劇組不到20人。吳星星除包辦出品、製片、編劇、導演、攝影、美術、動作指導外，後期剪輯也由他完成，初剪僅花10天。

由於多項幕後工作由一人負責，「另一部單人手搓電影官宣定檔」登上熱搜，不少網友將它與「牛來」相提並論。吳星星坦言，「單人手搓」並非真的一個人完成整部電影，演員、燈光、化妝、音樂及聲音仍有其他人參與，「準確地說，是大部分主要的幕後工作由我一個人負責。」

吳星星原本考慮暑假檔上映，但看到部分大片撤檔後一度打退堂鼓，甚至準備直接轉往網路平台。直到「牛來」意外暴紅，他才決定嘗試院線發行。「突然『牛來』一下火了，給我帶來了信心，我也想衝一下。」對於被指蹭熱度，他並不避諱，「畢竟也蹭著了，是吧？」

他認為，「牛來」走紅不能簡單歸因於獵奇或熱度，該片花費五年製作，最終仍是作品本身讓觀眾埋單，「電影最終還得靠作品本身說話。作品不行，大家又笑不起來，光有熱度也沒用。」

「目不轉睛」主打「無限循環」懸疑設定。吳星星直言創作曾參考「恐怖遊輪」（Triangle，又譯「汪洋血迷宮」），但聲稱新片「燒腦程度要遠遠大於『恐怖遊輪』」，普通觀眾可能需要看兩遍才能完全理解。

至於票房，他表示沒有把握，畢竟演員、導演都缺乏知名度，但仍稱：「我感覺破10個億也不是不可能，這個就看觀眾看完我們作品之後的反應了。」

現年42歲的吳星星大學主修電腦，曾在軟體公司工作10年，約10年前轉入影視業，至今拍攝近30部網路電影及短劇。「目不轉睛」並非他首次一人兼任多職，卻是其公司第一次自行發行並挑戰院線市場。

電影「目不轉睛」貓眼APP宣傳介面。(取材自微博)
電影「目不轉睛」貓眼APP宣傳介面。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為導演吳星星同時包辦出品、製片、編劇、導演、攝影、美術、動作指導與剪輯等主要幕後工作，劇組規模也不到20人，因此被網友稱為「單人手搓電影」。

  • 《目不轉睛》6月1日取得公映許可，預定9月17日在中國上映，並由中影發行。全片只有5名主演，拍攝僅18天完成，初剪也只花10天。

  • 他認為新片採用無限循環懸疑設定，燒腦程度可能比《恐怖遊輪》更高，觀眾也許要看2遍才懂；雖然缺乏知名度，仍放話票房破10億不是不可能。

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