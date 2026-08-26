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湖南父女自駕去西藏 邊開車邊賣瓜還倒賺2000多

中國新聞組／北京26日電
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父親郭俊杰與女兒郭妍在布達拉宮前的合照。（取材自封面新聞）
父親郭俊杰與女兒郭妍在布達拉宮前的合照。（取材自封面新聞）

為了實現對女兒的承諾，湖南婁底一對父女日前完成了一趟特殊的西藏自駕之旅。父親郭俊杰開著貨車，載著1200斤西瓜，與四年級的女兒郭妍一路前往拉薩，一邊旅行一邊賣瓜，扣除沿途開銷，這趟旅程還賺了2000多元（人民幣，下同，約297美元）。

封面新聞報導，這趟旅行源於父母與郭妍的一個約定。幾次模擬考試中，郭妍的語文成績一直在80多分徘徊，父母於是與她約定，如果期末語文、數學、外語三科都考到90分以上，就帶她去最想去的西藏。郭妍如願達標，郭俊杰也開始思考如何在家庭經濟有限的情況下兌現承諾。

郭俊杰此前曾獨自去過西藏，喜歡當地的景色。由於前一年家裡剛修完房子，積蓄所剩不多，還有外債，他擔心近一個月的自駕旅行會增加家庭負擔。最後，他想到把旅行與賣西瓜結合起來。

郭俊杰以每斤0.65元的價格購入1200斤西瓜，盤算著按照鮮活農產品運輸「綠色通道」政策，可以省下千把元的過路費。郭妍也很開心，這意味著，她這一路可以實現「西瓜自由」。

8月1日，父女踏上旅程。旅途中，每天大約駕車7至8小時，遇到景色較好的地方便停車遊玩，吃飯時則使用卡式爐在車旁做飯。車內還有太陽能供電的冰箱，裝著雞雜、排骨、五花肉，以及奶奶準備的滷雞爪和媽媽做的饅頭。

8月12日，兩人抵達納木錯，郭俊杰為女兒準備了藏服，郭妍也紮起兩條麻花辮。郭妍說，這是此行她最喜歡的地方，「湖水藍藍的，像小精靈一樣」。

賣西瓜也成為旅途的一部分。自駕遊最讓人糟心的堵車，反而成了父女倆賣瓜的時間，路上常有湖南來的遊客，根據車牌認出老鄉後，購買西瓜捧場。最初郭妍只是坐在車裡，後來開始幫忙裝袋、切瓜，還主動招攬顧客，讓郭俊杰覺得，女兒比自己想像的還要獨立。

在最初的計畫中，西藏的下一站是新疆，但由於開學臨近，他們只好返程，郭妍也留下了沒看到藏羚羊的遺憾。

返程途中，父女在四川巴塘以每斤1元的價格售出剩餘西瓜，1200斤西瓜全部賣完，郭俊杰算了一下，除去出行的開支，還賺了2000多塊。

8月24日，兩人抵達四川西昌。旅途中，郭妍撿了40多顆不同顏色的石頭，準備回家製作成擺件，記錄旅行的時間與地點。郭俊杰則計畫從西昌購入一車石榴帶回婁底銷售，或許又能小小地賺上一些錢。

精華 FAQ

  • 起因是父母與郭妍約定，若她期末語文、數學、外語三科都考到90分以上，就帶她去最想去的西藏。郭妍順利達標後，父親便開始規畫這趟旅程。

  • 他想到把旅行和賣西瓜結合，先以每斤0.65元買進1200斤西瓜，再利用鮮活農產品運輸的綠色通道節省過路費，藉由沿途售瓜分攤旅費。

  • 父女在四川巴塘賣完全部1200斤西瓜，扣除出行開支後還賺2000多元；郭妍則實現了去西藏的願望，並收集石頭作為旅行紀念。

自駕 西瓜

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