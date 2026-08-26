1篇作文感動全網 甘肅搬瓜小夥找到媽媽了

少年馬成的一篇作文改變了自己的人生。（視頻截圖）

還記得以一篇「我的媽媽」作文感動全網的甘肅 搬瓜小夥馬成嗎？當時他在文中細膩描述離家十年的母親與自身成長經歷，一句「你是否打聽過我」逼哭網友。作文暴紅後，部落客成功幫馬成聯繫上母親，還有社會愛心企業人士願意資助他繼續完成學業。如今馬成將一頭金髮染回黑色，懷揣著對未來的期盼，準備踏上全新的學習與人生旅程。

潮新聞報導，今年夏天，旅遊部落客「丁一之旅」偶遇一群搬瓜少年，出資請現場自認語文程度最好的少年寫作文，馬成接過筆，在交易市場微弱燈光下完成文章。

馬成在文中寫道，母親在他小學一年級時離家，此後近十年沒有消息。他曾逃課、打架，甚至休學流浪，後來憑田徑特長考上體校，但因專業釘鞋需要1000多元（人民幣，下同，約148美元），不願增加家裡負擔，最終悄悄退學。

暑假期間，馬成與同伴凌晨4、5時便開始搬運西瓜 。文中提到，他曾從半掛車上摔下，肋骨留下血痕，疼得喘不上氣仍撐著完成工作，擔心被老闆辭退。

作文結尾，馬成寫道：「這麼多年過去，心裡的怨恨也消了大半，心底只藏著一點期盼。我常裝作不在意，四處打聽你的近況。媽媽，你是否也打聽過我呢？」

馬成的作文在網路上傳播後，獲得大量關注，部落客「丁一之旅」更聯繫上馬成的母親。據了解，母親聽完孩子寫下的作文後深受震撼與觸動，叮囑他要好好上學。但由於現實因素，母子暫時無法見面，雙方約好「等馬成成年後再正式相見」。

除此之外，馬成的求學之路也獲得新的機會。有社會愛心企業人士得知他的經歷後，表示願意資助他前往浙江繼續完成學業。馬成也在社交平台發文表示：「非常期待能去浙江上學。」

面對外界關注，馬成表現出超乎年齡的平靜，他採納網友的建議，將原本的金髮染回黑色，準備踏上全新的人生旅程。