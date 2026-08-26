我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

砸530萬元只為過河？為躲17天塞船 韓貨主創巴拿馬運河最高通行費

花滑金牌劉美賢宣布休賽「精進技巧」承諾2027年回歸

1篇作文感動全網 甘肅搬瓜小夥找到媽媽了

中國新聞組／北京26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
少年馬成的一篇作文改變了自己的人生。（視頻截圖）
少年馬成的一篇作文改變了自己的人生。（視頻截圖）

還記得以一篇「我的媽媽」作文感動全網的甘肅搬瓜小夥馬成嗎？當時他在文中細膩描述離家十年的母親與自身成長經歷，一句「你是否打聽過我」逼哭網友。作文暴紅後，部落客成功幫馬成聯繫上母親，還有社會愛心企業人士願意資助他繼續完成學業。如今馬成將一頭金髮染回黑色，懷揣著對未來的期盼，準備踏上全新的學習與人生旅程。

潮新聞報導，今年夏天，旅遊部落客「丁一之旅」偶遇一群搬瓜少年，出資請現場自認語文程度最好的少年寫作文，馬成接過筆，在交易市場微弱燈光下完成文章。

馬成在文中寫道，母親在他小學一年級時離家，此後近十年沒有消息。他曾逃課、打架，甚至休學流浪，後來憑田徑特長考上體校，但因專業釘鞋需要1000多元（人民幣，下同，約148美元），不願增加家裡負擔，最終悄悄退學。

暑假期間，馬成與同伴凌晨4、5時便開始搬運西瓜。文中提到，他曾從半掛車上摔下，肋骨留下血痕，疼得喘不上氣仍撐著完成工作，擔心被老闆辭退。

作文結尾，馬成寫道：「這麼多年過去，心裡的怨恨也消了大半，心底只藏著一點期盼。我常裝作不在意，四處打聽你的近況。媽媽，你是否也打聽過我呢？」

馬成的作文在網路上傳播後，獲得大量關注，部落客「丁一之旅」更聯繫上馬成的母親。據了解，母親聽完孩子寫下的作文後深受震撼與觸動，叮囑他要好好上學。但由於現實因素，母子暫時無法見面，雙方約好「等馬成成年後再正式相見」。

除此之外，馬成的求學之路也獲得新的機會。有社會愛心企業人士得知他的經歷後，表示願意資助他前往浙江繼續完成學業。馬成也在社交平台發文表示：「非常期待能去浙江上學。」

面對外界關注，馬成表現出超乎年齡的平靜，他採納網友的建議，將原本的金髮染回黑色，準備踏上全新的人生旅程。

精華 FAQ

  • 因為他在〈我的媽媽〉中真實寫下母親離家10年、自身流浪與打工求學的經歷，尤其一句「你是否打聽過我」情感強烈，讓許多網友深受觸動。

  • 部落客「丁一之旅」成功聯繫上馬成母親，對方讀完作文後深受震撼，叮囑他好好上學。因現實因素，雙方暫時無法見面，約定等他成年後再正式相見。

  • 有社會愛心企業人士表示願意資助他前往浙江繼續完成學業，馬成也公開表示很期待去浙江上學，並把原本的金髮染回黑色，準備迎接新階段。

甘肅 西瓜

上一則

AI帶動 香港7月出口增50.7% 輸美連2月倍增 估全年多3成

下一則

湖南父女自駕去西藏 邊開車邊賣瓜還倒賺2000多

延伸閱讀

作文泣訴「聞到他下流的想法」 台補教狼師猥褻女學生判5年8月

作文泣訴「聞到他下流的想法」 台補教狼師猥褻女學生判5年8月
山東1家自駕3500公里到新疆 「送子求學」淋成「逆子求學」

山東1家自駕3500公里到新疆 「送子求學」淋成「逆子求學」
憶往／「無論走多遠 總能驕傲地走回來」致敬母校吳淞中學

憶往／「無論走多遠 總能驕傲地走回來」致敬母校吳淞中學
水瓶母親(下)

水瓶母親(下)

熱門新聞

香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
「安踏」前執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，本月18日宣布舉家遷居美國洛杉磯。（取材自微博）

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

2026-08-20 20:49
中國東部戰區陸軍官方公眾號發布一組圖片，在「應急資金保障」演練計畫中，準備大量台幣千元鈔。（取材自「人民前線」）

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

2026-08-18 00:39
毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
印度學者拍下中國街頭整潔的畫面。(視頻截圖)

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

2026-08-18 08:30
恆大集團、恆大地產等案一審宣判，許家印被判處無期徒刑。(取材自央視)

恒大集團判罰88.2億人民幣 許家印獲無期徒刑

2026-08-20 00:08

超人氣

更多 >
中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛
國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國
趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清
飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞