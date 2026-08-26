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點外賣備註「孩子化療」 老闆偷塞100元 引發網友愛心接力

中國新聞組／北京26日電
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王先生收到訂單後，悄悄在餐盒內塞入100元現金。（取材自上游新聞）
王先生收到訂單後，悄悄在餐盒內塞入100元現金。（取材自上游新聞）

近日，安徽合肥一則關於外賣訂單的暖心故事打動了許多網友。一名4歲白血病患兒家長日前透過外賣平台訂餐，下單時備註「孩子化療不能吃辣」，早餐店店主王賢黃收到訂單後，除了按照要求調整餐品，還在餐盒內放入100元（人民幣，下同，約14.8美元）的現金，祝孩子早日康復。消息在網路傳開後引發一連串的愛心接力，不少網友伸出援手，捐款超過3萬元。

綜合上游新聞、合新聞報導，該名4歲孩童確診急性淋巴白血病，今年2月隨家人從安徽安慶到合肥接受治療。患兒父親朱先生日前透過外賣平台訂購煎餅，並在備註欄寫下：「孩子化療，不要海帶絲、生菜，煎餅一半不辣、一半微辣」。收到餐點後，他發現餐盒內除了煎餅，還多了100元現金和兩杯豆漿。朱先生透過平台向商家致謝，對方回覆：「祝孩子早日康復，加油！」朱先生說：「只是點一份早餐，卻收到這樣突如其來的善意，心裡特別感動。」

早餐店店主王賢黃來自湖北黃石，經營這家煎餅鋪不到一個月。他表示，看到訂單備註提到孩子正在化療，想到患兒家庭可能面臨較大的經濟壓力，「我能力有限，就塞了100塊錢，能幫一點是一點」。

據了解，朱先生的孩子年初確診急性淋巴細胞白血病，目前已完成九次化療，最長一次連續住院43天。為照顧孩子，朱先生夫妻關了老家的餐飲店，失去收入來源，目前家庭積蓄已耗盡並背負外債。

事件在網路傳開後，吸引不少網友關注，也有人前往煎餅鋪消費，也有網友透過收款碼直接轉帳，或採取異地點單等方式表達支持。

早餐店近期愛心訂單爆單。（取材自光明日報）
早餐店近期愛心訂單爆單。（取材自光明日報）

對於網友轉帳，王賢黃表示自己連夜逐筆退還，「我好手好腳，可以工作掙錢，這筆錢絕不能收」。至於網友為戶外勞動者點的愛心餐，他表示將分批安排配送。

「孩子一直念叨著想見蛋餅叔叔。」8月22日，王賢黃前往醫院探病，除了將事件受到關注後店鋪的4000餘元淨利潤捐給患兒家庭外，還另捐出1萬元，用於孩子醫療開支。

朱先生表示，目前收到的網友捐款已有3萬餘元，加上早餐店方面的捐款，愛心款合計已超過4萬元。雖然這些款項仍不足以支付後續治療費用，但家人已逐一登記並保留捐款票據，所有款項將用於孩子治病。

朱先生說：「這段時間我們選擇盡量保持沉默，希望流量更多給到商家，可這麼多陌生人的善意，我心裡實在無法平靜。」他表示，若孩子未來渡過難關，待家庭有能力後，希望也能幫助其他身處困境的家庭。

隨著事件持續受到關注，阿里公益「天天正能量」為王賢黃頒發「天天正能量特別獎」，獎金5000元。王賢黃表示，將這筆獎金全部轉交給患兒家庭，用於後續治療。他表示：「感謝大家關注，但還是希望大家不要過度聚焦個人或者小店，將目光投向更多面臨類似困境的家庭，關注他們的難處。」

精華 FAQ

  • 患兒父親點外賣時註明孩子化療飲食限制，店主王賢黃看到後，除調整餐品外，還在餐盒內放入100元與豆漿，並回覆祝孩子早日康復。

  • 孩子年初確診急性淋巴細胞白血病，已完成9次化療，最長住院43天。父母為照顧治療停掉老家餐飲店，家庭收入中斷且已背負外債。

  • 事件曝光後，網友透過捐款、異地點單等方式接力支持，累計超過3萬元；店主又捐出淨利潤4000餘元和1萬元，並把平台獎金5000元全數轉交患兒家庭。

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