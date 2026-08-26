不顧老小 川女花光積蓄、借錢打賞男主播1576次 丈夫要離婚

楊某和某主播的部分聊天記錄。（視頻截圖）

中國直播打賞亂象頻傳，近日四川簡陽一名41歲男子蔣鵬（化名）發現，妻子楊某自2025年起持續在直播平台打賞男主播1576次，金額高達約27萬元（人民幣，下同，約4萬美元），而這些錢除了家庭積蓄，還包括蔣鵬多年跑貨車賺取，以及向親友借來的。蔣鵬透露，他和妻子目前已協議離婚，正處於離婚冷靜期，他想知道打賞款能否追回，以及平台能否設置打賞限額。

封面新聞報導，蔣鵬平時在簡陽跑車拉貨，每月收入約4000至5000元，是家中主要經濟來源，妻子婚後未外出工作，在家照顧兩個孩子及父母。蔣鵬說，自己長期在外跑車，覺得陪伴妻子的時間不多，因此一直將薪資卡和現金交給妻子管理。

8月15日，蔣鵬準備給貨車加油，發現前幾天才轉進2000元的手機帳戶只剩幾百元，他查了帳單後發現，從月初開始，不斷有多筆52元、150元、168元的轉帳。之後幾天，陸續有親友打電話問「借的錢什麼時候還？」追問妻子之下，蔣鵬才驚覺家中銀行卡、手機帳戶裡的所有錢，都已被「打賞」出去了。

蔣鵬查閱紀錄後發現，妻子自2025年至今，不斷給平台上的一名主播刷禮物、刷鑽石，金額接近27萬元。「其中有一天的打賞金有3萬多元，我要跑好多趟車才賺這麼多，結果她一下子就花出去了」，蔣鵬說。

更讓他無奈的是，發生這件事後，全家人幾乎已經快要崩潰了，但妻子卻「跟沒事人一樣」，還跟打賞的男主播私聊說「不好意思，家裡事情添麻煩了」。

蔣鵬表示，妻子平日關注的直播間都是「男主播」和唱歌、舞蹈類的團播，當妻子和主播聊微信時，對方會以「姐姐」稱呼，並使用一些很好聽的語氣，交代其做任務，譬如「不要勥了」、「你是不是不方便了」等。他認為主播有誘導妻子打賞的嫌疑，「就是平時在PUA，讓繼續打賞、刷禮物」。

蔣鵬也質疑平台未設置足夠的打賞限額，他曾向警方求助，但警方認為目前提供的證據和資料不足以證明構成詐騙，未予立案。

蔣鵬說，家中共有六人，父母患病，兩個孩子分別就讀初中、高中，一家人住在不足30平方公尺的出租屋，此前還曾向親友借款近30萬元，經濟條件並不太好。談及妻子長期沉浸直播，他表示：「可能是情感空虛無聊吧，自從妻子接觸了這個直播以後，我就覺得她像變了一個人一樣。」

楊某給某主播的「打賞」紀錄。（視頻截圖）