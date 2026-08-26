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山東小夥高考英語僅40分 靠「卡BUG」思維成國際郵輪雙語主持人

中國新聞組／北京26日電
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出身山東農村的文強（圖中）高考英文只拿了40分，卻靠著獨特的跨界思維，成為國際郵...
出身山東農村的文強（圖中）高考英文只拿了40分，卻靠著獨特的跨界思維，成為國際郵輪的雙語主持人。（取材自微博）

在傳統觀念中，想要進入大型外企或擔任國際級主持人，順暢流利的英文與優異的學歷背景往往是不可或缺的敲門磚。然而，近日社群平台微博上一則熱搜話題「#高考英文40分成郵輪雙語主持人#」打破了這項刻板印象，來自山東農村、高考英語僅考了40多分的年輕人Howell（文強），憑藉著獨特的「卡BUG」思維與精準的市場定位，成功登上美國皇家加勒比郵輪擔任雙語主持人，其個人經歷迅速引發網友熱議。

綜合媒體報導，現年30歲的文強出身於山東農村，家庭條件並不富裕，從小未曾參加過任何特長培訓班。高中時期，面對應試教育與自身的短板，他選擇了一條非標準的路徑。在藝考準備期間，他僅用三天時間學習魔術，以此作為獨特的才藝表演取代傳統項目，最終順利拿下山東省第三名的佳績。這次經驗讓他體會到，在高度競爭的環境中，尋找規則漏洞並實施「跨界打法」，往往能帶來意想不到的收穫。

儘管高考英語成績僅40分左右，文強並未被傳統應試框架所束縛。面對國際郵輪主持人需具備全英文溝通能力的硬性門檻，他展現了極強的執行力。他梳理出3000個高頻英語詞彙，每天超過十個小時對著空氣各種自言自語，十年沒學會的英語，六個月後就會說了。

更重要的是，文強敏銳地捕捉到外國郵輪公司進軍中國市場時，對懂中文且能兼顧英文交流人才的渴求。為了爭取機會，他先以清潔工職務登上郵輪，在工作中累積實務經驗與人脈，僅用八個月時間，便成功轉職為美國皇家加勒比郵輪的雙語主持人，薪資翻了三倍。

在郵輪任職期間，文強不僅擔任雙語主持，還推出了個人魔術專場秀，並在三年內隨郵輪完成環球34個國家與地區的巡迴演出。如今，他已回國創業多年，早年積累的國際視野與實踐經驗，至今仍持續為其事業發揮綜效。

文強的故事在網路上引發廣泛共鳴，網友讚賞他腦子靈活清醒、努力敢闖，感嘆「聰明人時間精力都花在刀刃上」、「這種執行力不是普通人可以擁有的」。

精華 FAQ

  • 他沒有被傳統應試框架限制，而是用高強度練習補足英語短板，同時抓準郵輪公司需要中文人才的市場缺口，先從基層做起，逐步轉職成功。

  • 面對自身條件不足，他只用3天學魔術，改以魔術表演參加藝考，最後拿下山東省第三名。這讓他建立起以策略破解困局的思維。

  • 他先以清潔工身分登上郵輪，藉由工作累積實務經驗與人脈，之後在8個月內轉任美國皇家加勒比郵輪雙語主持人，薪資也翻了3倍。

高考 微博 郵輪

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