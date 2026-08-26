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「趁男友不在跟曖昧者要巧克力」 德芙七夕文案翻車道歉

中國新聞組╱北京26日電
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德芙巧克力七夕文案翻車。（取材自微博）
德芙巧克力七夕文案翻車。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

德芙七夕行銷短影片因把「趁男友不在」與曖昧對象送巧克力寫成甜蜜劇情，引發網友批評與熱搜爭議，品牌最終下架影片並公開道歉。

七夕情人節原是各大巧克力品牌重點行銷，德芙（Dove）卻因一支帶貨短影片在中國引發爭議。德芙官方旗艦店8月23日發布的七夕短影片，以「趁男朋友不在，跟曖昧對象分享」為劇情，將男友未送禮、曖昧對象開車兩小時送巧克力的情節包裝成「很甜」，遭網友批評毀三觀，相關影片目前已下架，德芙官方也發表聲明道歉。

綜合媒體報導，德芙的影片文案寫道：「跟男朋友要了很久的德芙七彩禮盒也沒給我買，今天趁男朋友不在，跟曖昧對象分享了抖音，駕車兩小時送了過來，很甜。」影片標題配一句，「我看誰還沒有收到男朋友送的德芙七彩禮盒」，相關內容衝上微博熱搜。

有網友留言批評「吃德芙享受綠帽人生」，也有人調侃「德芙擱這自殺呢」、「現在的商戰都很有意思，玩著玩著突然給自己來一刀」。部分網友認為，德芙長期以浪漫、甜蜜等情感元素塑造品牌形象，此次卻將曖昧關係與送禮情節結合，反而引發負面觀感。

爭議延燒後，有消費者私訊客服反映。客服最初回應，影片內容屬於「個人創作，不代表品牌立場」，並表示「只是劇情演繹，不喜歡可以滑走」。這番回應未能平息爭議，反而被網友批評態度敷衍。

爭議影片隨後下架，8月25日深夜，德芙官方發布致歉聲明，「針對近日德芙官方旗艦店某短片文案引發的批評與討論，我們深感抱歉」，「經核查，此短片由第三方店鋪營運團隊創作並發布，未嚴格執行品牌方的內容審核流程。但無論問題產生於哪個環節，內容發布於德芙官方管道，我們都負有責任。我們未能及時發現並制止相關內容上線，辜負大家對品牌的信任。在此，我們向廣大消費者和社會大眾作出鄭重道歉」。

德芙過去曾以「下雨天巧克力不會融化」等浪漫廣告塑造品牌形象，如今七夕行銷卻因「趁男友不在跟曖昧對象」的文案陷入爭議，也讓原本以甜蜜為主題的節日行銷，意外成為品牌負面話題。

精華 FAQ

  • 因為影片把「趁男朋友不在」與曖昧對象送巧克力的情節包裝成甜蜜內容，讓不少網友覺得價值觀不妥，認為是在拿感情關係開玩笑。

  • 網友多批評文案毀三觀、觀感不佳，也有人嘲諷品牌自砸招牌；客服先回稱只是個人創作、可不喜歡就滑走，因態度敷衍再度惹怒輿論。

  • 德芙在影片下架後發布致歉聲明，承認第三方團隊創作未嚴格通過品牌審核，但強調內容既已在官方管道發布，品牌仍須承擔責任並向大眾道歉。

抖音 微博 巧克力

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