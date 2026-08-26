幾乎不懂編程 13歲上海女孩用AI創「陪讀家長」3天賺1.8萬元

來自上海、年僅13歲的初二女孩朱書浛，憑藉一款利用AI開發的虛擬陪讀應用程式，在短短三天內吸引近90筆付費訂單、淨收入超過1.8萬元人民幣。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 上海13歲女孩朱書浛以AI開發虛擬陪讀App「在場」，在無評審黑客松中3天獲近90筆訂單、淨賺1.8萬元，但也因母親直播導流而引發資源與公平性爭議。

人工智慧 （AI）應用門檻大幅降低，正徹底顛覆傳統創業與學習模式。近日，一名來自上海、年僅13歲的初二女孩朱書浛，在杭州舉辦的全國首場「無評審」行銷黑客松（Hackathon）「賣客松」（Markethon）中，憑藉一款利用AI開發的虛擬陪讀應用程式，在短短三天內吸引近90筆付費訂單、淨收入超過1.8萬元人民幣，一舉斬獲大賽季軍，引發全網與教育界熱烈討論。

這場黑客松賽事的獨特之處在於「沒有評審團」，產品唯一的裁判就是「願意掏錢付費的真實用戶」。幾乎不懂程式設計、一年前才首次接觸AI的朱書浛，透過自然語言與大模型對話，由AI協助梳理邏輯並生成程式碼，僅用三、四天時間就將想法付諸實現。

這款名為「在場」的虛擬陪讀軟體，精準切中許多雙薪家庭無法時刻監督孩子寫作業的痛點，用戶只需上傳家長照片，即可生成「虛擬家長」影像；當系統透過鏡頭偵測到孩子玩手機、離座或走神時，會發出溫柔語音提醒，並在學習結束後生成專注力報告，貼心且不「打小報告」的同理心設計，成為產品快速變現的關鍵。

然而，這筆高額收入背後的推手，也在網路社群引發不小爭議。據了解，朱書浛的母親本身為抖音知名主播，在比賽期間透過直播與短影音，為女兒的產品精準導流，促成了絕大多數的訂單成交。「如果真的有人願意掏錢，我就繼續做下去」，朱書浛說。

對此，網友評價呈兩極化發展。支持者認為，AI技術消弭了傳統寫程式的門檻，讓13歲的孩子能聚焦於「痛點觀察」與「商業落地」，展現新時代的新思維；但也有不少批評聲音指出，這並非單純的「天才少女靠AI逆襲」，而是「AI生成代碼＋網紅媽媽帶貨」的典型範例，背後靠的是家庭資源與流量扶持，一般家庭的孩子根本難以複製。

業界分析，朱書浛的故事證明技術實踐門檻的瓦解，未來重要的不再是「能不能做出東西」，而是「能否發現真實需求並行銷出去」。儘管資源優勢確實存在，但未成年人能敏銳捕捉商業機會並藉由AI落地，仍反映出AI工具賦能下一代的巨大潛力。