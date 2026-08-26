成都92歲蛋烘糕婆婆 喪子後擺攤扛家 卻遭博主「鏡頭霸凌」

成都92歲蛋烘糕婆婆遭短片部落客當成「流量密碼」。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 成都92歲薛婆婆喪子後仍靠賣蛋烘糕支撐全家，卻遭短影片博主惡意近拍挑釁，因而引發社會對「鏡頭霸凌」的強烈撻伐。

成都深夜街頭一名靠賣蛋烘糕支撐全家生計的92歲薛婆婆，近期因慘遭大量短影片創作者「鏡頭霸凌」而深陷輿論漩渦。原本只是依靠小攤維生的薛婆婆，因遭短片部落客當成「流量密碼」，頻頻以手機懟臉拍攝、惡意言語挑釁來捕捉其情緒崩潰的瞬間，引發社會大眾強烈憤慨。媒體與網友紛紛站出來發聲，呼籲社會各界切勿讓這名承受喪子之痛的老人成為流量時代下的惡意犧牲品。

「我兒不出事我不得賣蛋烘糕。」綜合媒體報導，薛婆婆曾辛酸透露，多年前，她年僅42歲的兒子因病不幸去世，當時為了給兒子治病，家裡不僅耗盡所有積蓄，更背負沉重的債務。白髮人送黑髮人的打擊尚未平復，全家僅剩腿裡留有鋼板的薛婆婆能繼續出攤還債。

除了失去兒子的打擊，薛婆婆的家庭狀況亦極為艱難，僅剩的女兒已經64歲，腰部有傷，每月僅有2000多元人民幣的微薄收入；而她的孫女則常年飽受憂鬱症 折磨，需要長期服藥治療。為了支撐這個家，92歲的薛婆婆每天中午11點出攤一直忙到凌晨1、2點，生意好時甚至要忙到凌晨4點才收攤。她表示，自己有時一個月能賣到2、3萬元，但那都是辛苦錢。

事實上，薛婆婆的蛋烘糕攤早在2019年就曾在網路上走紅，當時曾引發過關於「價格貴」、「態度差」等討論。然而近期興起的惡意流量風潮，卻讓老人的生活徹底失去平靜，許多網紅與部落客專程為了拍攝老人被激怒的「名場面」博取眼球，這種針對高齡長者的騷擾行為，被媒體評為極其不道德的「鏡頭霸凌」。

這起事件曝光後，在網路上引發大批網友的怒火與同情；網友們紛紛留言痛批「為了流量毫無底線，欺負一個92歲的老人算什麼本事」、「靠自己雙手還債的阿婆值得尊重，希望相關部門管管這些惡意網紅」。社會各界呼籲各界應給予老人家基本的尊重與空間。

成都92歲蛋烘糕婆婆慘遭短影片創作者「鏡頭霸凌」。（視頻截圖）