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宇樹機器人海外「接活」日租3000美元 主業仍是跳舞

中國新聞組／北京26日電
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在宇樹科技全國首家直營店，一台G1人形機器人在進行舞蹈表演。(新華社)
在宇樹科技全國首家直營店，一台G1人形機器人在進行舞蹈表演。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

宇樹G1在海外掀起出租熱潮，日租可達3000美元，但目前主要用途仍是表演、展示與科研；業界普遍認為，真正進入工廠與家庭普及仍需數年。

人形機器人熱潮持續升溫，海外甚至出現「出租機器人」新生意；在美國一場私人生日派對上，兩台銀灰色宇樹G1隨音樂起舞，成為全場焦點；美國業者更組建超過50台G1機器人隊伍，每台日租金高達3000美元。熱鬧的舞台背後，人形機器人距離真正進入工廠、家庭「上工」，仍有一段距離。

每日經濟新聞報導，美國Robonow Global今年3月成立，目前已投入超過50台宇樹G1 E，業務遍及全美，除日租3000美元，還須另付運費、安裝及操作員費用。日本EmplifAI也購入三台G1，提供科研開發、展會展示及表演等租賃服務。

業者看好租賃市場，主要是企業對人形機器人仍處於「想試、但不敢買」階段。市場研究機構Counterpoint Research副總監Ethan Qi稱，隨著機器人硬體快速更新，租賃能讓企業隨時更換新機型。

不過目前機器人的實際工作內容仍以表演、展示及科研為主。Robonow Global透露，近期租賃案例包括私人生日派對跳舞、企業活動展示，以及大型產業會議的技術演示；日本市場的需求也集中在研發、AI實驗、展覽及文娛活動。

Counterpoint Research資料顯示，今年上半年全球人形機器人銷售用途，文娛表演占33.6%、數據生產及科研占27%，兩者合計超過六成；真正進入智慧製造及倉儲物流的比例不到兩成。

宇樹科技招股書也顯示，2025年前九個月，公司人形機器人超過七成銷售收入來自高校、科研機構等科研教育客戶，工業場景僅占9%，消費級市場仍未形成剛性需求。

專家指出，工廠對設備可靠性、安全性、連續運轉時間及投資報酬率要求極高，目前傳統工業機器人、AGV及AMR等專用設備，在多數場景仍比人形機器人更實用；家庭市場則更複雜，Counterpoint預估，大規模普及可能要等到2030年以後。

宇樹科技董事長王興興日前也直言，具身智能最大的瓶頸仍是泛化能力。機器人執行搬運、移動等任務，大方向往往沒問題，真正困難的是「最後幾厘米甚至幾毫米」的精細操作。他認為，人形機器人要迎來類似ChatGPT的突破，最快仍需兩到三年，最慢可能五至十年。

高盛則認為，物流分揀可能成為最早規模化的工業應用，預計今年底啟動小批量導入，2027年有望進一步放量。

產業熱度與實際落地速度的落差，也開始反映在資本市場。宇樹科技截至25日已連續四個交易日股價回落，總市值降至約2438億元人民幣，較上市首日開盤高峰蒸發近2000億元。

王興興近日在小紅書上曬出一段宇樹機器人G1機械人最新跳舞的影片。（影片截圖）
王興興近日在小紅書上曬出一段宇樹機器人G1機械人最新跳舞的影片。（影片截圖）

精華 FAQ

  • 美國與日本業者看好人形機器人租賃商機，因企業多處於「想試但不敢買」階段。G1目前多用於生日派對跳舞、企業展示、技術演示、科研開發與展會活動。

  • Counterpoint資料顯示，今年上半年人形機器人用途以文娛表演占33.6%、數據生產及科研占27%最多，合計逾六成；真正進入智慧製造與倉儲物流的比例不到兩成。

  • 專家指出，工廠要求可靠性、安全性、續航與投報率都很高，現階段專用工業機器人更實用；家庭市場更複雜，普及可能要到2030年以後，相關股價也開始回落。

租金 日本 人形機器人

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