規模化加速 北斗衛星導航系統進軍消費應用 中國全面開花

中國工信部表示，北斗衛星在重點行業和大眾應用場景正加速拓展。圖為山東青島於2024年10月東亞海洋博覽會上的北斗衛星導航系統工作模型。(新華社資料照)

中國工信部24日在北京舉行的一場媒體圓桌會上介紹，北斗衛星導航系統目前不僅在重點行業領域已實現深度應用，在大眾消費領域的應用也已取得明顯進展。

中新社報導，工信部當天公布，截至2025年底，中國國內主要行業領域的北斗終端設備保有量已接近4000萬台／套，同比增長近24%，在重點行業領域的綜合應用滲透率已約90%。在交通、農業、公安、廣電、移動通信等五個行業或領域的北斗終端設備應用數量均已超過200萬台／套。

在大眾消費領域，北斗應用也多點開花。例如，在共享兩輪車領域，截至2026年上半年，超1400萬輛共享兩輪車完成北斗獨立定位上車應用，佔國內市場保有量的90%以上。汽車領域，官方指導多家重點車企加快推進北斗獨立定位前裝應用，將北斗獨立定位技術路線納入未來發展規畫，目前已出廠車輛數量超100萬。

同時，智能手機領域，2026年上半年，國內市場手機總出貨量1.33億部，超98%支持北斗定位。北斗短報文應用方面，官方推動將北斗短報文業務納入基本通信服務管理，截至2026年上半年，累計發展北斗短報文用戶超5500萬。

北斗規模應用城市試點工作，是加快推動大陸全國北斗規模應用的重要抓手。2027年七月，工信部正式啟動北斗規模應用試點城市工作。截至今年上半年，39個城市試點累計推廣北斗獨立定位應用終端超1200萬台（套）。大眾消費領域超720萬台（套），工業製造領域超460萬台（套），融合創新領域超100萬台（套）。

今年1至6月，39城在各領域新增北斗獨立定位應用296萬台（套），同比增長約30%。多個城市在共享兩輪車、巡游出租車、公務用車、農用機械、警用裝備等特定領域已實現100%應用北斗。