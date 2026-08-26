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馬雲砸6億港幣大買阿里股票 投資人不埋單

記者謝守真／即時報導
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隨著阿里巴巴以折價方式配售新股融資港幣800億元（約102億美元），一度引發股價重挫，創始人馬雲則連日增持阿里港股，表達對阿里AI前景的堅定看好。

科創板日報報導，消息人士透露，馬雲近日增持阿里港股總額已超過港幣6億元。而阿里集團主席蔡崇信、執行長吳泳銘亦連續兩天合計增持港幣2億元，管理層近日合計增持已超過港幣8億元。

其中，蔡崇信24日在買入72萬股阿里港股後，25日再次增持約港幣8200萬元阿里股票，兩日累計增持金額已達港幣1.6億元。

8月23日，阿里宣布港幣800億元新股配售，所得款項將全部投入AI建設。最新財報顯示，阿里AI相關產品年化收入超過人民幣495億元，預計下季度達100億美元。管理層預計AI資本支出二至三年即可收回。

澎湃新聞提到，儘管公司高層態度堅定，但市場情緒仍呈現分化。美股投資人Michael Burry不看好阿里此次配售，認為投入資本回報率（ROIC）將持續下降，並已清倉阿里持股、轉向布局京東。

野村證券則認為，阿里此次約7.1億股的新股發行對現有股東的股權攤薄僅約3.7%，實際衝擊遠低於市場預期，且本次融資一舉清除了長期懸在股價頭上的資金不確定性。

精華 FAQ

  • 消息人士指，馬雲近日增持阿里港股總額已超過港幣6億元，反映他對阿里AI發展與公司前景保持明確支持，也帶動市場關注高層護盤態度。

  • 蔡崇信、吳泳銘等管理層連日增持，合計已超過港幣8億元，主要是配合公司宣布的港幣800億元融資計畫，向外界傳達對AI投資回報的信心。

  • 市場意見分歧，Burry認為資本回報率可能下降並已清倉轉投京東；但野村認為攤薄僅約3.7%，影響低於預期，且可消除資金不確定性。

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