馬雲砸6億港幣大買阿里股票 投資人不埋單

隨著阿里巴巴 以折價方式配售新股融資港幣800億元（約102億美元），一度引發股價重挫，創始人馬雲 則連日增持阿里港股，表達對阿里AI前景的堅定看好。

科創板日報報導，消息人士透露，馬雲近日增持阿里港股總額已超過港幣6億元。而阿里集團主席蔡崇信、執行長吳泳銘亦連續兩天合計增持港幣2億元，管理層近日合計增持已超過港幣8億元。

其中，蔡崇信24日在買入72萬股阿里港股後，25日再次增持約港幣8200萬元阿里股票，兩日累計增持金額已達港幣1.6億元。

8月23日，阿里宣布港幣800億元新股配售，所得款項將全部投入AI建設。最新財報顯示，阿里AI相關產品年化收入超過人民幣495億元，預計下季度達100億美元。管理層預計AI資本支出二至三年即可收回。

澎湃新聞提到，儘管公司高層態度堅定，但市場情緒仍呈現分化。美股 投資人Michael Burry不看好阿里此次配售，認為投入資本回報率（ROIC）將持續下降，並已清倉阿里持股、轉向布局京東。

野村證券則認為，阿里此次約7.1億股的新股發行對現有股東的股權攤薄僅約3.7%，實際衝擊遠低於市場預期，且本次融資一舉清除了長期懸在股價頭上的資金不確定性。