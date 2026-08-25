即時短評／中國影院賣「躺平」 台灣影院會跟進？

去年4月，中國一家連鎖影院推出「拒絕工位午睡，來影城躺平」的服務，先是在西安運行，而後陸續推行至在南京、北京、成都等地，近日這個服務被廣大網友注意到並成為社交平台的熱門話題。圖為上海UME新天地影院巨幕放映廳。（新華社）

去年4月，中國一家連鎖影院推出「拒絕工位午睡，來影城躺平」的服務，先是在西安運行，而後陸續推行至在南京、北京、成都等地，近日這個服務被廣大網友注意到並成為社交平台的熱門話題。

這家影院在工作日的12時至下午2時30分，將部分影廳開放為「午休包廂」，此「躺平月卡」單人39.9人民幣，提供手機充電、午後咖啡、提神醒腦薄荷糖，近日影廳負責人表示日常「上座率」已超過五成。這項服務戳中了城市人痛點：城市裡缺乏給人休憩的空間，疲憊的上班族與其趴著午睡、不如影院躺平，換算成工作天數一天不過兩塊人民幣左右。

但，更值得關注的，是兩岸都有的痛：觀影人次的節節降低。Netflix 和短影音搶占年輕人娛樂時間，今日的熱門電影很快能「網上見」，2015年中國影院觀影人次為12.6億，2024年跌至約10億，去年雖回升至12.38億，然而2015年，中國院線螢幕數量約3萬1000多塊，到去年已達9萬3000多塊，影院擴張、觀影人次與電影票房卻都未回到疫情前的高峰期。

再者，中國的電影市場呈現偏極端的「爆款現象」，也就是碰到現象級作品時影院爆滿，但許多時候影廳空蕩蕩。過去暑假被公認為中國國產電影保護月，也就是先暫緩、減少外國電影在暑假的放映，給國產電影更多機會，但2024、2025年中國影院觀影人次約為2至3億多人次，遠低於2023年的5億，暑期檔缺乏觀眾喜愛的好電影導致市場低迷，已被詬病許久。

今年美國十八禁的「血漿老片」殺死比爾於8月暑期檔，在多家中國影城「超前點映」，反映在電影市場低迷下，電影產業、影院、相關單位審查，這三者不斷做出調整。

電影產業人員都不希望觀眾在影院看到睡著，但如今影院推出「躺平午睡廳」且收穫不菲，是影院在時代下的求生、也略帶諷刺。從中國看回台灣，2017年台灣影院觀影人次為4300萬左右，到了去年，大幅下降至約2000多萬人次。台灣影院開始透過演唱會電影、老片修復上映等方式求生，雖然還未推出「躺平廳」，但不排除往後不會出現。

中國影院等爆款，但如「哪吒之魔童降世」的爆款、或是「牛來」的偶然爆火，都是少數，等爆款無法救活影廳，業者將空間有效轉化為休息室，是一種求生的積極；台灣影院現在或許不必複製「午睡廳」，但如何讓觀眾願意走進影院、如何活化空間創造空間，影院下一步該「賣」什麼？已不得不思考。