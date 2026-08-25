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「趁男友不在跟曖昧者要巧克力」 德芙七夕文案翻車

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德芙巧克力七夕文案翻車。（取材自微博）
德芙巧克力七夕文案翻車。（取材自微博）

七夕情人節原是各大巧克力品牌重點行銷，德芙（Dove）卻因一支帶貨短影片在中國引發爭議。德芙官方旗艦店8月23日發布的七夕短影片，以「趁男朋友不在，跟曖昧對象分享」為劇情，將男友未送禮、曖昧對象開車2小時送巧克力的情節包裝成「很甜」，遭網友批評毀三觀，相關影片目前已下架。

綜合媒體報導，德芙的影片文案寫道：「跟男朋友要了很久的德芙七彩禮盒也沒給我買，今天趁男朋友不在跟曖昧對象分享了抖音，駕車2小時送了過來，很甜。」影片標題配了一句「我看誰還沒有收到男朋友送的德芙七彩禮盒」，相關內容衝上微博熱搜。

有網友留言批評「吃德芙享受綠帽人生」，也有人調侃「德芙擱這自殺呢」、「現在的商戰都很有意思，玩著玩著突然給自己來一刀」。部分網友認為，德芙長期以浪漫、甜蜜等情感元素塑造品牌形象，此次卻將曖昧關係與送禮情節結合，反而引發負面觀感。

爭議延燒後，有消費者私訊客服反映。客服最初回應，影片內容屬於「個人創作，不代表品牌立場」，並表示「只是劇情演繹，不喜歡可以滑走」。這番回應未能平息爭議，反而被網友批評態度敷衍。

截至北京時間8月25日，爭議影片已下架，但德芙官方尚未發布聲明。

報導指出，德芙過去曾以「下雨天巧克力不會融化」等浪漫廣告塑造品牌形象，如今七夕行銷卻因「趁男友不在跟曖昧對象」的文案陷入爭議，也讓原本以甜蜜為主題的節日行銷，意外成為品牌負面話題。

精華 FAQ

  • 影片把男友未送禮、曖昧對象開車2小時送巧克力的情節包裝成「很甜」，被認為美化不當關係，與德芙一向主打浪漫甜蜜的品牌形象明顯衝突。

  • 網友多批評內容毀三觀、像在自嘲商戰；客服則先稱影片是個人創作，不代表品牌立場，還表示不喜歡可以滑走，但這番回應被認為態度敷衍。

  • 截至北京時間8月25日，爭議短影片已經下架，不過德芙官方仍未發布正式聲明，事件也讓原本以甜蜜為主題的節日行銷反而變成負面話題。

抖音 微博 巧克力

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