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河南男凌晨瀏覽色情網 點擊「約炮」彈窗 21.8萬元沒了

中國新聞組／北京25日電
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河南南陽王先生凌晨瀏覽色情網站，點擊「招嫖」彈窗後下載App，沒想到一步步落入詐...
河南南陽王先生凌晨瀏覽色情網站，點擊「招嫖」彈窗後下載App，沒想到一步步落入詐騙陷阱，最終損失人民幣21.8萬元。示意圖。（取材自「聽心堂」）

AI摘要

文章摘要整理：

河南南陽王先生凌晨瀏覽色情網站後，誤入「約炮」刷單詐騙，被層層誘導貸款轉帳，最終損失21萬8399元，警方已追回部分款項。

一名河南南陽的王先生凌晨瀏覽色情網站，在點擊「同城約炮、上門服務」彈窗後下載陌生App，原以為完成刷單即可約到服務，最終卻遭層層設局，甚至被引導向多個平台貸款，累計損失21萬8399元（人民幣，下同）。河南南陽警方表示，截至日前已追回13萬餘元，案件仍在偵辦中。

南陽市公安局指出，7月8日凌晨1時許，臥龍區居民王先生瀏覽某色情網站時，頁面跳出「招嫖」彈窗。他點擊連結後下載App，隨即有自稱「約愛助導」的人聯絡，聲稱開通VIP、完成刷單任務並累積平台信任度，就能解鎖上門服務，刷單還可獲得返利。

王先生被拉入群組後，看見大量虛假提現及收益截圖，因而降低戒心。他先支付28元開通VIP，前兩筆任務完成後也順利拿到返利。

但第三筆任務申請提現時，平台突然顯示帳戶遭凍結。「財務助理」稱因「操作失誤」需充值6萬8000元才能解凍。王先生表示資金不足，對方遂安排「資金專員」指導他在抖音、支付寶、中原銀行等平台貸款。

貸款後，「財務助理」又透過App及視頻會議遠程指導王先生轉帳，先後5次共轉出3萬6000元。之後對方再以「開通大額提現」為由要求充值9萬8000元；充值後又稱操作有誤，要求再次充值9萬8000元。王先生再次付款後仍無法提現，這才察覺受騙並報警。

臥龍公安分局接報後追查資金流向，發現款項被分流至內蒙古、雲南、安徽等地，並在當地警方協助下，截至8月18日追回被騙資金13萬餘元。

警方提醒，這類「色情引流＋刷單返利」詐騙，通常先以虛假色情廣告吸引點擊，再誘導下載App、加入群組，以小額返利取得信任，接著以「帳戶凍結」、「數據錯誤」、「操作失誤」等理由要求持續充值。警方提醒，網路「招嫖」多為騙局，民眾一旦發現受騙，應立即撥打110報警。

精華 FAQ

  • 他先點擊色情網站跳出的招嫖彈窗，下載陌生App後被拉入群組，先以小額返利取得信任，再被以帳戶凍結、操作失誤等理由要求持續充值和貸款。

  • 王先生前後被騙金額累計達21萬8399元，其中包含開通VIP、轉帳充值以及多平台貸款後的資金流出，直到無法提現才發現受騙。

  • 截至8月18日，警方已追回13萬餘元，案件仍在偵辦中；警方提醒，色情引流加刷單返利多為騙局，遇到招嫖彈窗或要求充值應立即報警。

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