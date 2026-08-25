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中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

中國新聞組／北京25日電
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毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）
毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國爆發「甲醛白菜」風波，這些問題白菜已銷往江蘇、安徽等地，恐上億人中招，引發消費者恐慌。有網友整理出泡椒鳳爪、蝦仁、娃娃菜等八類常被商家泡甲醛的食物，提醒大家選購前要特別小心。

自媒體「飯點資訊」發文指出，常被商家泡甲醛的食物，第一類為毛肚、牛百葉及黃喉。正常食材通常會有點黃、有點皺，如果出現異常潔白、體積過大或口感異常脆嫩等情況，「十之八九有貓膩」。且正常毛肚是有腥味的，如果聞起來一點味道都沒有，甚至有點刺鼻，那就別買了。

第二類是泡椒鳳爪，由於本身帶有辣椒、花椒及醋等重口味調味，較難單純透過氣味判斷是否經過違規處理，而正常鳳爪應該是微黃色，選購時可注意顏色及外觀是否異常。

第三類為蝦仁。部分消費者認為冰凍蝦仁外觀飽滿、透亮便代表新鮮，但正常蝦仁解凍後通常會出現一定程度的變軟及縮水，建議到正規超市購買，避免選購來路不明的散裝蝦仁。

第四類是近期受到關注的娃娃菜及大白菜。針對近來消費者恐慌，「飯點資訊」建議，買回來的白菜先用流水多沖幾遍，再用清水泡個十來分鐘，且一定要煮熟煮透。

第五類為帶魚。正常的帶魚放久了，表面銀鱗會變暗或發黃，若外觀異常潔白、光亮，消費者可提高警覺。

第六類是水發海參及水發蹄筋。這類食品需要經過浸泡、發製，過往曾出現使用甲醛或雙氧水加工，使其體積篷大、口感脆嫩。「飯點資訊」建議，選購時可掌握「看、聞、摸」三要訣，如果食品異常潔白、體積過大、帶有刺激性氣味、用手一握就碎，就別買。

第七類為粉條、寬粉及魔芋絲。這類產品若經過不當處理，可能出現異常耐煮、韌性過強等情況，「如果粉條煮了10分鐘還硬得像橡皮筋，那是有問題」。

第八類則包括魷魚絲、乾製海帶及銀魚等乾貨。不法商家為了賣相好、不生蟲、泡發快，會用甲醛處理，延長保存時間。正常乾貨銀耳應該是淡黃色而非白色，深褐色的乾海帶變得太綠、太亮也不對勁。

「飯點資訊」建議，消費者應優先選擇正規超市、有資質的市場及品牌店購買，對於價格明顯偏低、來源不明的散裝食品應提高警覺；若食材出現刺鼻、藥水或其他異常氣味，就要特別小心。

精華 FAQ

  • 內文指出，疑似有問題的白菜已銷往江蘇、安徽等地，引發消費者恐慌；同時也延伸討論到其他常見食材可能被不法商家泡甲醛的情況。

  • 包括毛肚、牛百葉及黃喉，泡椒鳳爪，蝦仁，娃娃菜與大白菜，帶魚，水發海參與水發蹄筋，粉條與魔芋絲，以及魷魚絲、乾製海帶和銀魚等乾貨。

  • 建議優先選擇正規超市、有資質市場與品牌店，避免來源不明的低價散裝食品；若食材顏色過白、體積異常、氣味刺鼻或口感過脆，都應提高警覺。

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