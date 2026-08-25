橫店自救 「遊客當主角」只要200多元 能搧搭檔一巴掌

遊客在橫店體驗拍短劇。（取材自中新周刊）

受到AI短劇衝擊導致傳統劇組數量銳減影響，浙江橫店影視城在影視行業低迷之際，積極盤活閒置攝影棚與待業影視從業人員，於2026年8月正式推出面向散客的「橫店短劇拍攝體驗」項目，帶動一波「遊客當主角」的熱潮。遊客只需花費人均200多元人民幣，即可在清明上河圖、明清宮苑等實景片場享有專業劇組服務，不僅能選擇「爽文」劇本體驗反轉情節，還能玩真劇本殺過足戲癮。截至8月下旬，該體驗人數已突破2000人，成為橫店文旅融合的自救新路徑。

中新周刊報導，公開資訊顯示，個人體驗項目起步價為218元人民幣（約30.65美元，不含妝造），含妝造為388元人民幣（約54.55美元）；團體檔則設有3800元人民幣（約534.28美元）與1萬2000元人民幣（約1687.20美元）兩款選擇。參與者可享有一整套專業影視班底服務，包含20至40多個劇本與上千套戲服選擇，並由園區官方NPC免費擔任「戲搭子」。

部分遊客因追求戲劇張力，甚至會現場主動詢問導演能不能搧對手一巴掌，只要搭檔同意即可加戲。影院工作人員透露，過去遊客以看戲的老年人為主（占60%至70%），今年年輕人占比升至70%、親子家庭占20%至30%，大多是專程前來親自演戲。

這項轉型背景源於影視產業的巨變。2025年橫店新開機豎屏微短劇達4016個，但到了2026年第一季，全行業新上線微短劇中AI生成占比超過95%，導致橫店短劇開機量同比銳減四分之三，橫店影視股份一季度營收降至5.82億人民幣（約8182萬美元），利潤下滑近九成，攝影棚空置率高企，超六成基層演員處於零收入狀態。

從早期大型旅行團橫屏微電影，到後來的微小團體，再到今年暑期針對散客的豎屏短劇，橫店影視體驗產品已歷經三次迭代。這場由流量催生的全新業態，未來能否成為橫店可持續發展的第二增長曲線，仍有待時間驗證。

圖為橫店影視城。（取材自中新周刊）