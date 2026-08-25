「歡迎你來睡」西安影院推39.9元包月服務 有人連來4個月

VIP休閒廳內景。（取材自極目新聞）

陝西西安盧米埃影城近日推出名為「躺平計畫」的包月午睡服務，吸引許多周邊上班族關注與體驗。顧客開通月卡後，即可於工作日中午前往影院VIP廳享受最多2.5小時的午睡時間。影院表示，此服務自2025年4月推出，主因是考量工作日中午觀影人次較少，而附近上班族午休需求高，遂藉此提升影廳座位使用率。

極目新聞報導，影院海報資料顯示，午睡服務開放時間為工作日12:00至14:30。收費標準為單人月卡39.9元人民幣（約5.94美元），雙人月卡59.9元人民幣（約8.91美元）。影院免費提供消毒毛毯、飲品及醒腦薄荷糖，眼罩與耳塞則需付費購買。現場也明確提示顧客遵守文明公約、保持安靜與衛生。

工作人員介紹，目前開放午睡的影廳包括VIP休閒廳與按摩椅廳，共計70餘個座位，採先到先得制。其中休閒廳因情侶座座位寬敞舒服且可完全放倒，30多個座位基本能睡滿，上座率過半；按摩椅廳雖也可放倒，但空間較狹窄、舒適度稍遜，顧客相對較少。若遇打呼情況，工作人員會提醒並建議移至按摩椅廳。保潔人員會在每次午睡結束後進行打掃，未來休閒廳情侶座亦計畫增加隔斷以保障隱私。

多位上班族對體驗給予好評。33歲的郭先生表示已連續辦卡4個月，稱休閒廳環境昏暗衛生，非常適合入睡；新辦卡的楊先生也指出整體體驗佳且價格划算。影院宣傳人員說明，目前休閒廳午睡上座率已過半，且持續有新顧客開卡，但暫無規劃擴展至其他放映廳。

影院的「包月午睡」宣傳海報。（取材自極目新聞）