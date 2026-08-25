我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝森特宣布全面經濟制裁伊朗 鎖定5領域

川普稱考慮將安大略湖更名為「美國湖」

「歡迎你來睡」西安影院推39.9元包月服務 有人連來4個月

中國新聞組／北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
VIP休閒廳內景。（取材自極目新聞）
VIP休閒廳內景。（取材自極目新聞）

陝西西安盧米埃影城近日推出名為「躺平計畫」的包月午睡服務，吸引許多周邊上班族關注與體驗。顧客開通月卡後，即可於工作日中午前往影院VIP廳享受最多2.5小時的午睡時間。影院表示，此服務自2025年4月推出，主因是考量工作日中午觀影人次較少，而附近上班族午休需求高，遂藉此提升影廳座位使用率。

極目新聞報導，影院海報資料顯示，午睡服務開放時間為工作日12:00至14:30。收費標準為單人月卡39.9元人民幣（約5.94美元），雙人月卡59.9元人民幣（約8.91美元）。影院免費提供消毒毛毯、飲品及醒腦薄荷糖，眼罩與耳塞則需付費購買。現場也明確提示顧客遵守文明公約、保持安靜與衛生。

工作人員介紹，目前開放午睡的影廳包括VIP休閒廳與按摩椅廳，共計70餘個座位，採先到先得制。其中休閒廳因情侶座座位寬敞舒服且可完全放倒，30多個座位基本能睡滿，上座率過半；按摩椅廳雖也可放倒，但空間較狹窄、舒適度稍遜，顧客相對較少。若遇打呼情況，工作人員會提醒並建議移至按摩椅廳。保潔人員會在每次午睡結束後進行打掃，未來休閒廳情侶座亦計畫增加隔斷以保障隱私。

多位上班族對體驗給予好評。33歲的郭先生表示已連續辦卡4個月，稱休閒廳環境昏暗衛生，非常適合入睡；新辦卡的楊先生也指出整體體驗佳且價格划算。影院宣傳人員說明，目前休閒廳午睡上座率已過半，且持續有新顧客開卡，但暫無規劃擴展至其他放映廳。

影院的「包月午睡」宣傳海報。（取材自極目新聞）
影院的「包月午睡」宣傳海報。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • 盧米埃影城推出名為「躺平計畫」的包月午睡服務，月卡可在工作日中午進入VIP廳休息，單人39.9元、雙人59.9元，目的是提供上班族午休去處。

  • 午睡服務僅限工作日12:00至14:30，提供消毒毛毯、飲品與醒腦薄荷糖，眼罩和耳塞需另購；可使用VIP休閒廳與按摩椅廳，共70餘個座位。

  • 影院表示，中午觀影人次較少但附近上班族午休需求高，因此想提升座位使用率；目前休閒廳上座率已過半，還有人連續辦卡4個月，體驗普遍正面。

上一則

河南男凌晨瀏覽色情網 點擊「約炮」彈窗 21.8萬元沒了

下一則

遊泰驚魂 中國女在飯店外被4男綁架 緬邊境跳車渾身傷

延伸閱讀

花1元躺按摩椅午睡 西安影城這招讓打工人喊全國推廣

花1元躺按摩椅午睡 西安影城這招讓打工人喊全國推廣
男指導女友健身被指黑私教 西安健身房逼看結婚證 網：霸王條款

男指導女友健身被指黑私教 西安健身房逼看結婚證 網：霸王條款
凌晨「蜘蛛人」都有人看 電影院人潮回歸 暑期檔票房破40億

凌晨「蜘蛛人」都有人看 電影院人潮回歸 暑期檔票房破40億
「00後體育生」上門做飯 每周穩定3至4單 可月入千元

「00後體育生」上門做飯 每周穩定3至4單 可月入千元

熱門新聞

中國東部戰區陸軍官方公眾號發布一組圖片，在「應急資金保障」演練計畫中，準備大量台幣千元鈔。（取材自「人民前線」）

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

2026-08-18 00:39
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
「安踏」前執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，本月18日宣布舉家遷居美國洛杉磯。（取材自微博）

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

2026-08-20 20:49
印度學者拍下中國街頭整潔的畫面。(視頻截圖)

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

2026-08-18 08:30
恆大集團、恆大地產等案一審宣判，許家印被判處無期徒刑。(取材自央視)

恒大集團判罰88.2億人民幣 許家印獲無期徒刑

2026-08-20 00:08
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請
國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股

國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股