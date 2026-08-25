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山東1家自駕3500公里到新疆 「送子求學」淋成「逆子求學」

中國新聞組／北京25日電
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耿先生一家「送子求學」車輛。（取材自封面新聞）
耿先生一家「送子求學」車輛。（取材自封面新聞）

為了送18歲的兒子前往位於新疆克拉瑪依的新疆第二醫學院報到，並圓80多歲老父親與援疆手足睽違數十年的團聚夢，山東棗莊的耿先生日前放下生意，攜妻帶子、連同岳父以及女婿等，6個人展開了一趟長達3500公里橫跨半個中國的自駕之旅。途中因雨水將車後窗塗寫的「送子求學」沖刷成「逆子求學」，意外在網路暴紅。

封面新聞報導，耿先生在棗莊經營機械租賃生意，儘管來回需暫停業務十多天，他依然堅定表示：「第一次報到肯定要送，哪個重要？肯定送孩子重要，掙錢以後再說。」出發前，他臨時起意在後車窗寫下「送子求學，山東棗莊—新疆克拉瑪依」，本意是希望沿途車輛能多加禮讓。不料車輛進入甘肅後連遇兩場大雨，顏料暈開，遠看竟成了「逆子求學」，被路人拍下上傳後迅速引發熱議。對此，妻子劉女士感嘆，這四個字能引發共鳴，是因為「現在很多孩子都在外面上學」，而沿途來自各地車主的善意打招呼與山東老鄉的熱情招待，更讓全家人備感溫暖。

這趟遠行背後，承載著年輕一代的抱負與老一輩的思念。考上臨床醫學系的小耿表示，學醫是自己高三時下的決定，希望能「救死扶傷，對社會多做點貢獻」。雖然新疆第二醫學院是當時填報的「衝刺志願」，但他憑著努力順利錄取。面對即將展開的大學生活，懂事的小耿展現出少見的「反向焦慮」，直言：「有點期待，但是又怕父母擔心。從小他們對我的關心非常多，怕我一遠離，他們受不了。」

除了陪伴小耿踏上醫學生之路，車上另一位特殊乘客——小耿80多歲的外公，也迎來了人生重大的團圓時刻。老人家在手足中排行老大，當年弟妹們回應國家號召支援邊疆、舉家遷往新疆，他則留守山東老家。過去因家境貧困、旅費昂貴，雙方數十年未能重逢。耿先生坦言：「老岳父80多歲了，去新疆也不方便。這次藉送孩子的機會，帶上他，和幾十年沒見的兄弟見一面。」

隨著車輛抵達烏魯木齊，老人家已順利與分離數十年的親人聚餐重逢。這家人計畫在陪伴小耿完成開學報到後返程。這趟融合了夢想與思念的3500公里之旅，不僅將成為一家人珍貴的回憶，也見證了跨越世代的深刻親情。

小耿在吃新疆美食大盤雞。（取材自封面新聞）
小耿在吃新疆美食大盤雞。（取材自封面新聞）

小耿與父母姐姐的景區合照。（取材自封面新聞）
小耿與父母姐姐的景區合照。（取材自封面新聞）

精華 FAQ

  • 主要是為了陪18歲兒子到新疆第二醫學院報到，同時也趁這趟遠行，帶80多歲的外公到新疆探望多年未見的兄弟，完成家族團圓心願。

  • 耿先生原本在車後窗寫下「送子求學，山東棗莊—新疆克拉瑪依」，希望沿途車輛禮讓；但進入甘肅後連遇2場大雨，顏料被沖刷暈開，才意外變形走紅。

  • 旅程也讓80多歲的外公與分離數十年的新疆手足重逢。老人年輕時因家境與交通不便無法探親，這次終於在烏魯木齊與親人聚餐相見。

新疆 甘肅 自駕

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