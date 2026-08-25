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廈門除蟲公司用敵敵畏消殺 數十家餐廳中招 網：是謀殺

記者張鈺琪／綜合報導
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廈門一家除蟲消毒公司被曝長期使用敵敵畏替數十家連鎖餐廳除蟲。（視頻截圖）
廈門一家除蟲消毒公司被曝長期使用敵敵畏替數十家連鎖餐廳除蟲。（視頻截圖）

廈門一家除蟲消毒（中國稱「消殺」）公司被曝長期使用敵敵畏，替綠茶、先啟半步顛、池奈等數十家連鎖餐廳進行除蟲，還使用「三無」殺鼠劑。廈門市湖里區聯合調查組24日通報，已對涉事企業消殺用品抽檢取證，並查扣企業剩餘庫存藥品，目前企業在湖里區的經營場所已關閉。事件曝光後，網友痛批是「謀殺」、「能不能槍斃啊？」

敵敵畏是一種中高毒性有機磷殺蟲劑，主要用於農業害蟲防治，因毒性較大、存在致癌風險，目前中國部分省市已明令禁止相關單位使用敵敵畏等中高毒有機磷農藥進行消殺。

據「湖里頭條」24日消息，媒體報導湖里區一家場地消殺服務企業涉嫌違規開展消殺業務。湖里區此前已接獲民眾舉報並成立聯合調查組，調查組當日對該企業消殺用品抽檢取證，查扣企業剩餘庫存藥品。目前企業在湖里區的經營場所已關閉，下一步將根據調查情況依法依規嚴肅處理。同時，湖里區將組織對轄區消殺企業進行全面排查整治，對違法違規行為「一查到底，絕不姑息」。

新京報24日報導，記者實地探訪涉事的廈門綠林森環保科技有限公司發現，公司原址已人去樓空，附近民眾稱公司在周末前搬走。就在此前一天，記者發現涉事公司仍在作業，工作人員繼續外出開展消殺，並稱公司統一更改「馬甲」名稱。

▲ 影片來源：YouTube＠新京报（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

新京報此前調查，綠林森環保科技有限公司為綠茶、先啟半步顛、池奈、鳳緣家港式茶點、魚旨壽司等數十家連鎖餐飲企業提供消殺服務，卻被曝長期使用敵敵畏進行消殺。為規避檢查，員工會將敵敵畏原液灌入礦泉水瓶並撕掉標籤，還使用「三無」殺鼠劑。員工坦言：「我們消殺過的餐廳我個人打死也不會去吃的！」

除蟲公司偷用「敵敵畏」消毒，綠茶（見圖）、先啟半步顛等數十間連鎖餐廳全中招。（取...
除蟲公司偷用「敵敵畏」消毒，綠茶（見圖）、先啟半步顛等數十間連鎖餐廳全中招。（取材自微博）

報導還指，相關人員進行除蟲作業時，部分餐具並未遮蓋，廚具附近甚至擺放著食材。涉事公司一名員工稱，曾看到同事直接向未遮蓋的餐具噴灑敵敵畏，事後也未通知餐廳進行清洗。

報導提及，記者對多家餐廳消殺後地面殘留液體採樣，採用敵敵畏膠體金快速檢測方法檢測，結果呈陽性。

事件曝光後，引發網友熱議，有人痛批用敵敵畏直接對餐廳桌椅、餐具、食材周邊噴灑，「本質上和故意投毒無異」、「這就謀殺嫌疑了」，還有人直言「能不能直接槍斃啊」。

敵敵畏是中高毒性有機磷殺蟲劑。（取材自快懂百科）
敵敵畏是中高毒性有機磷殺蟲劑。（取材自快懂百科）

精華 FAQ

  • 核心在於涉事公司涉嫌長期違規使用敵敵畏替餐廳消殺，甚至在餐具、食材周邊噴灑，並被指使用三無殺鼠劑，已引發嚴重食品安全疑慮。

  • 湖里區聯合調查組已對相關消殺用品抽檢取證，查扣企業剩餘庫存藥品，並關閉其在湖里區的經營場所，後續將依法依規嚴肅處理。

  • 因為敵敵畏屬中高毒性有機磷殺蟲劑，若直接噴灑在餐具、桌椅或食材附近，可能造成嚴重殘留與人體暴露風險，網友認為已接近故意投毒。

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