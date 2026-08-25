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圍堵「甲醛白菜」 張家口懸賞3千元、多地封殺康保白菜

中國新聞組／北京25日電
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網路影片顯示，白菜裝車現場有人員疑似將白菜蘸取甲醛溶液後再裝運。（取材自澎湃新聞...
網路影片顯示，白菜裝車現場有人員疑似將白菜蘸取甲醛溶液後再裝運。（取材自澎湃新聞）

河北張家口康保縣爆出收購商以甲醛替大白菜保鮮後，風波持續擴大。江蘇南京、無錫等地多個大型農產品市場已全面禁止康保縣大白菜進場，常州則要求所有進場白菜逐批檢測甲醛；上海也啟動市場排查。同時，張家口多個區縣公開徵集蔬菜質量安全違法線索，康保縣最高祭出3000元（人民幣，下同，約445美元）獎勵，顯示官方正從產地到銷售端全面收緊管控。

事件起於博主「漁獵齊哥」22日曝光影片，他在康保縣屯墾鎮拍到收購商將白菜根部浸入標示「甲醛溶液」的容器後裝車。影片曝光後，康保縣政府通報確認情況屬實，認定是收購商為延長蔬菜運輸保鮮時間的違法行為，公安部門已對相關人員及車輛採取強制措施，並追查涉事白菜流向。

隨著消息擴散，江蘇成為管控重點。宿遷中合農產品市場曾接獲舉報，指一批河北康保白菜疑涉甲醛保鮮，市場配合公安等部門檢測，結果合格。無錫朝陽農產品大市場22日起對白菜展開全面抽檢，單日檢測30批次、逾100噸，均未檢出甲醛，但市場已禁止康保縣白菜進場，並將甲醛列為必檢項目。

南京眾彩蔬菜市場也累計檢測53批次，均未檢出甲醛，同樣全面禁止康保縣白菜入場，其他產區白菜則實施「先檢後進」。常州凌家塘市場23日起採取「批批檢測、合格准入」；上海蔬菜集團旗下市場也展開溯源及抽檢。

不過，這場風波已衝擊當地正常蔬菜交易。康保縣部分合作社表示，因消費者及採購商擔憂，訂單大幅減少，甚至出現南方超市取消訂單、白菜下架的情況。部分強調採冷庫、冷鏈方式運輸的白菜，也受到波及。

為替當地蔬菜產業止血，康保縣農業農村部門正對白菜進行抽樣檢測，並計畫為確認合格的批次出具無甲醛殘留證明。康保、萬全、赤城、張北等地也陸續公開徵集違法線索，其中康保縣對查證屬實者最高獎勵3000元，其他區縣最高2000元。

目前，國務院食安辦、農業農村部及市場監管總局已要求從嚴從快處置，並對白菜等易腐蔬菜展開專項抽檢。這場「甲醛白菜」風波，除追查問題白菜流向，也讓長期存在的蔬菜「土法保鮮」問題浮上檯面。後續能否真正堵住漏洞，避免讓守法菜農「陪葬」，將成一大考驗。

河北張家口康保縣「甲醛白菜」事件引發關注。網路影片顯示，裝載白菜的貨車上出現標有...
河北張家口康保縣「甲醛白菜」事件引發關注。網路影片顯示，裝載白菜的貨車上出現標有「甲醛溶液」字樣的瓶子。（取材自澎湃新聞）

精華 FAQ

  • 事件起於博主「漁獵齊哥」在康保縣拍到收購商把白菜根部浸入標示「甲醛溶液」的容器後裝車。影片曝光後，當地政府確認屬實，並由公安介入處置。

  • 南京、無錫等地大型農產品市場已全面禁止康保白菜進場，常州改採批批檢測，上海也啟動市場排查。多地同時把甲醛列為必檢項目，以防問題產品流入。

  • 張家口多個區縣公開徵集蔬菜質量安全違法線索，康保縣最高獎勵3000元，並對合格批次計畫出具無甲醛證明；國務院食安辦等也要求從嚴從快抽檢處置。

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