AI短劇「問蒼生」把人寫成妖 片中金句讓人起雞皮疙瘩

AI短劇「我這一生最大的罪，是把人寫成了妖……」引發網友共鳴。（圖／取自BiliBili影片）

中國AI生成短片再掀話題。一部以東漢末年為背景的26分鐘AI短劇「我這一生最大的罪，是把人寫成了妖……」，把古代災異轉化為對民生尊嚴與治理制度的叩問，近日在中國影音網站Bilibili（B站）暴紅，截至25日上午，觀看次數已突破1400萬，並登上B站「每周必看」榜單。作者也被突如其來的熱度嚇到，稱「一覺醒來還以為被網暴了」。

根據B站影片介紹，這部8月17日上線的AI短片，故事與人物皆為虛構，片中的靈異事件取材自東晉文學家干寶志怪作品「搜神記」所載的漢代災異，包括「寺壁黃人」、「木不曲直」、「草作人狀」等，並參考東漢末年黃巾起義史事虛構演繹而成。

新浪網指出，影片描述蘭台令史「裴令史」奉命查訪各地怪事，調查過程中逐漸發現，許多被朝廷視為「妖異」的事件，實際上與百姓面臨的生存困境有關。為避免民眾因此遭到清算，裴令史只能將原本的人禍記錄為「妖異」。

影片雖強調故事與人物皆為虛構，但片中「苦難曾經真實到需要借鬼神開口」、「黃天在每一個不肯再跪的人頭上」、「你們不是天生該跪」、「這個世道裡人說的話不算數，只有妖說的朝廷才會怕」等台詞，以及片尾「後人讀妖，勿問鬼神，問蒼生」一句，並以字幕說明「謹以此片，紀念那些沒有被歷史記下名字的人」，引發網友共鳴。 AI短劇「我這一生最大的罪，是把人寫成了妖……」以東漢末年黃巾之亂為背景。（圖／取自BiliBili影片）

影片暴紅後，不少網友在微博表示，影片在畫面、運鏡、人物表情及故事完整性等方面，已接近真人影像作品，並認為AI影片生成技術在長篇敘事及人物表現方面有所突破。有網友留言稱，「質感立意都是大劇水準了」、「這才是真正該上院線的東西」，也有網友表示，「這個短劇太牛了！比這十幾年的正劇都牛」。

還有部分網友感慨道，「若這世間真有太平就又怎麼會有妖怪呢？」並稱「看得雞皮疙瘩」，「歷史的劇本從來沒有改變，只是演員換了一波又一波」。

由於作品短短上傳後短短幾日即暴紅，並成為B站最高觀看量的影片。作者青瓜蛋18日在B站影片下方留言表示，「一覺醒來還以為被網暴了」。他強調，作品確實由他製作，劇本則是幾年前一篇隨筆修改而來。這部作品與過去創作風格有所不同，但某天晚上輾轉難眠，仍希望做一些自己的藝術創作，因而完成這部作品。

在製作方面，青瓜蛋說，主要使用Seedance 2.5影片生成模型及GPT Image 2生圖工具。他也強調，本片藝術加工成分較多，情節皆為虛構演繹，並非真實歷史，希望觀眾理性看待片中的歷史人物及事件。他並表示，後續應會繼續創作寫實電影風格的AI作品。