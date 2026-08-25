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「文學是人學」 中24家文學刊物集體封殺AI創作

中國新聞組／北京25日電
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中國24家文學刊物發布聯合聲明，集體對AI創作說不。圖為今年8月舉行的上海書展。...
中國24家文學刊物發布聯合聲明，集體對AI創作說不。圖為今年8月舉行的上海書展。（中新社）

中國文學界集體對使用人工智慧（AI）進行文學創作說不。中國24家文學刊物發布聯合聲明強調，「文學是人學，不是機械化、流水線產品」。這24家文學刊物宣布，來稿都將經人工覆核與技術檢測雙重審核，一經查實系AI投稿，將列入黑名單，永不採用該作者作品。

中國這24家文學刊物發布聯合聲明指出，「各家文學刊物郵箱收到了大量利用AI生成、潤色、洗稿、合成的『偽原創』作品，這種將AI生成內容或稍作修改便署上個人姓名的行為，屬於剽竊、抄襲行為，此類行為不僅擠占了廣大基層作者的發表空間，也嚴重踐踏了文學創作的倫理底線。」

據澎湃新聞報導，這24家文學刊物分別為：江蘇「駱馬湖」、「忽然花開」、「宿豫文藝」、「呂城」、「歌風台」；江西「鄱陽湖文學研究」；甘肅「黃土地」、「金鐘」、「隴西文化」、「百靈鳥」；湖北「漢水」、「孝南文學」、「堵河」；河北「陶山」；雲南「尋陽文藝」；山西「平城」；浙江「溫州文學」；湖南「懷化文學」、「激流」、「桃花源」；廣東「春潮」；貴州「草風」、「夜郎文學」；山東「山東寫作」。

聯合聲明稱，文學是心靈的修行，拒絕AI大數據算法，擁抱有溫度的原創作品是每一家文學刊物的責任。當下，隨著人工智能技術的迅猛發展，為人們的生產生活帶來了極大的便利，但也對文學創作領域造成了嚴重衝擊，AI滋生了大量偽作者，讓文學生態遭到嚴重破壞。

聲明稱，為維護文學刊物的嚴肅性與公信力，保護堅持思考的原創作者權益，聯盟文學刊物一律拒絕接收AI生成或實質性輔助創作（包括續寫、擴寫、改寫、潤色等核心環節）的投稿作品，呼籲廣大作者遵守原創底線，捍衛文學尊嚴。

這份聯合聲明指出，文學是人學，不是機械化、流水線產品，文學作品需要作者付出勞動和賦予情感與思想，唯有紮根生活，深入思考，才能創作出優秀的文學作品，呼籲廣大寫作者勿用AI替代自己的大腦與思考。各家文學刊物來稿經人工覆核與技術檢測雙重審核，一經查實系AI投稿，列入黑名單，永不採用該作者作品。

該聯合聲明還提到，各家文學刊物將加強內部聯繫，一經發現使用AI的作者，將通報所有文學刊物拒絕刊用該作者作品，以維護良好的文學創作生態。

精華 FAQ

  • 主要反對以AI生成、潤色、洗稿或合成後，卻署上個人姓名投稿的「偽原創」行為。刊物認為這類做法屬於剽竊與抄襲，會破壞文學創作倫理。

  • 各刊物表示會採取人工覆核與技術檢測雙重審核；一旦查實是AI投稿，將列入黑名單，永不採用該作者作品，並在刊物間通報拒刊。

  • 聲明指出，AI投稿會擠占基層作者的發表空間，也會讓文學生態遭到破壞，因此呼籲作者勿用AI替代思考，維護原創底線與文學尊嚴。

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