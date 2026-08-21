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提供AI設計工具培訓 上海「潮客里」助設計師創業

中國新聞組╱北京21日電
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2026兩岸青年創新行動暨上海—台北文創設計大賽成果分享薈」19日在上海舉行，兩岸青年OPC（One Person Company，一人公司）生態社區「潮客里」正式揭牌。

新華社報導，大賽以上海和台北城市文化、中華文化、商業品牌等為設計核心元素徵集設計作品和產品，共徵集作品570件，其中台灣地區入圍435件。獲獎作品中，台青設計師作品占比超過七成，126件作品成功實現商業孵化。

活動期間，雙城通過台青隨手拍、研學參訪、文創營課程培訓、生態圈伙伴實地交流等活動，促進兩岸青年融合交流。

伴隨人工智能技術快速迭代，OPC成為創業潮流，讓兩岸創業青年躍躍欲試。兩岸青年OPC生態社區應運而生，助推兩岸青年設計師共同成長。

「潮客里」是上海首個致力於兩岸青年「AI+OPC」賽道高質量創新創業的交流服務平台，由兩岸青年創新行動承辦機構馬克滬聯結兩岸資源，提供AI設計工具培訓、AI供應鏈、商業品牌共創、電商行銷等一體化閉環資源支持，賦能以青年設計師為主體的兩岸OPC創業者，幫助台青設計師以「超級個體」身分在上海實現「無障礙落地」和快速成長。

「潮客里」在籌備階段就展現出誘人的吸引力，先後接納三位創業台青入駐，還有不少台灣文創機構前來尋求合作。

生態圈賦能讓台青設計師收穫驚喜。短短兩個月時間，參與上海—台北文創設計大賽的台青設計師毛柏彝提交了19件作品，其中15件獲獎並實現商業化。「這在以往是不可想像的」，毛柏彝說。

台青設計師表示，全鏈創業賦能讓他們看到了AI技術在文創領域的無限可能，也令其對兩岸文創產業合作以及來中國創業發展的前景充滿信心。

兩岸青年創新行動由上海長寧區發起，旨在為兩岸青年尤其是青年設計師搭建合作交流平台。

2020年首度舉辦以來，活動共吸引20多所台灣高校師生踴躍參與，先後舉辦的27季文創營累計培訓逾700名學員，650多位台青設計師作品實現商業孵化展示，100多位獲得商業分潤。

精華 FAQ

  • 「潮客里」是上海首個面向兩岸青年「AI+OPC」賽道的創新創業交流平台，提供AI設計培訓、供應鏈、品牌共創與電商行銷等支持，協助青年設計師落地創業。

  • 大賽共徵集570件作品，其中台灣地區入圍435件，獲獎作品中台青設計師占比超過7成，並有126件作品成功實現商業孵化，成果相當亮眼。

  • 活動透過文創營課程、研學參訪、生態圈交流與商業孵化，累計培訓逾700名學員，讓台青設計師能把作品快速轉化為商品，提升在大陸創業的可行性。

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