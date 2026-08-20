「唐朝不存在」觀點盛行 中國官媒抨擊偽史論：嚴重危害意識形態安全

唐朝不存在的詭異觀點，最近曾在中國流傳，遭到官方抨擊。圖為國立歷史博物館曾經舉辦的唐三彩特展，三彩騎馬擊鼓、持排簫男樂俑。（圖／聯合報系資料照）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國官媒批評「唐朝不存在」等說法屬偽史論。

中國官媒批評「唐朝不存在」等說法屬偽史論。 重點二： 文章指相關影片借用幻影時間假說與偽造史料。

文章指相關影片借用幻影時間假說與偽造史料。 重點三：官方稱平台已清理內容，將收緊歷史類審核。

最近中國網路流傳「唐朝不存在」的歷史觀點，而官媒則撰文駁斥稱，唐朝存續近三百年，鐵證如山，毋庸置疑，並抨擊「偽史博主」炮製假歷史，官媒更強調偽史論傳播錯誤歷史觀，誤導社會思潮，「嚴重危害了國家意識形態安全」。

中國社會科學院主管主辦的中國社會科學報8月20日頭版頭條刊登「唐朝不存在？看偽史博主如何『炮製』歷史虛無主義」，文章稱，這一荒謬言論最初緣起於B站UP主「qiao喬於yu」。截至發稿，該帳號已被平台封禁，影片也被刪除。

文章稱，2026年4月底至5月初，該博主上線「宋朝國祚800年」、「唐朝不存在」等相關偽史影片，提出核心觀點，即現行中國古代歷史存在人為篡改，兩宋連續統治八百年；隋唐、五代十國乃至元朝，全部是後世史官刻意虛構出來的。為支撐這套結論，該博主一方面移植早已被史學界、天文學界普遍證偽的西方「幻影時間假說」，借助相關專業天文術語搭建「數理證明」；另一方面自造史料評判標準，建立一套無法證偽的邏輯閉環，即凡是與其觀點衝突的文獻、文物，均被誣為後世偽造。

文章採訪多位中國歷史學者表示，唐朝存續近三百年，鐵證如山，毋庸置疑！

文章並強調，從相關部門獲悉，當前各大平台已啟動專項清理：集中下架否定唐史、解構正史、歪曲古文明的極端內容，對長期傳播偽史謬論的帳號，實行標記、限流、梯度封禁。「有關歷史類內容的審核門檻正在收緊」。

中國社會科學院古代史研究所助理研究員王博提醒道，「打造虛假揭秘，脫離學術考據，依託獵奇話術博取流量，這些都屬於典型的歷史虛無主義言論」，一旦出現這些情況，網友都要提高警惕。

此外，中國社會科學報同日也在頭版發表評論文章「旗幟鮮明反對偽史論」，強調面對荒謬流播，必須堅決整治歪風，反對偽史論，樹立科學的歷史觀。文章指出，偽史論消解民族文化自信，弱化民族身份認同。如果一個民族的歷史被肆意解構，無疑會弱化民眾的文化歸屬感與自信心，進而削弱民族凝聚力、向心力與自豪感。放任偽史論彌漫，只會導致主流歷史敘事邊緣化，阻礙中華優秀傳統文化的傳承與弘揚。

文章強調，偽史亂象歪曲歷史事實，傳播錯誤歷史觀，誤導社會思潮，「嚴重危害了國家意識形態安全」。要加大偽史內容的治理力度，切斷錯誤史觀的傳播鏈條。「要勇於和謬論展開鬥爭，敢於亮劍、廓清迷霧、正本清源，剷除偽史論的生存土壤」。