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觀察站／從一本繁體書 看近年中國書店關店潮

記者陳宥菘
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AI摘要

文章摘要整理：

北京刺魚書店與豆瓣書店一開一閉，折射中國獨立實體書店在電商競爭、進書成本與繁體書審查壓力下的持續萎縮。

8月盛夏，坐落於北京的兩家獨立書店體感上卻處在截然不同的季節：一間是今年5月剛結束19年營業的豆瓣書店在原址小區後方的倉庫重新開張，春風迎面；另一間則是專賣台港書籍的刺魚書店不敵大環境，繼去年11月底關閉一家分店後，僅存的中間劇場店也宣告熄燈。

刺魚書店在去年11月底已先關閉另一家百子灣店，公告說，「在這近半年多的時間裡，我們也做了許多能讓書店繼續下去的嘗試，但效果都不盡理想。」公告還提到，「眾所周知，書店經營不易，而做台港書的引進與銷售，更是有很多難以想像也不便言說的困難」。

一名中國實體書店店主指出，近年中國實體書店不好做，最致命的原因在於出版社也進入零售端搶客。出版社進駐京東、淘寶等電商以及小紅書、抖音開設直營店、商城賣書後，它們給書店的折扣可能少於自己在平台零售的額度，它們還能在第一時間推廣新書、發貨，領先實體書店好幾步，他無奈地說，「這是一個殺死中間商的時代」。

另據了解，中國書店若要販售台版書籍，需要額外拿到一個執照，與經營書店要取得的營業執照是兩回事，且只能從圖書進出口公司引進書籍。

這名書店老闆指出，繁體書在中國的售價幾乎是原價的兩倍，很多人以為書店拿到的利潤很高，其實不然，而是因為進書成本很高，「從規定渠道進貨，就說明利潤的大頭絕對不在最後的零售端」。

但繁體書賣得貴，並非銷售阻力，因為取得管道少，仍有一定客群會買單。真正的關鍵在於中國官方近年對於繁體書進口的審查趨嚴，而觀察官方渠道放行的書，「民眾想看的可能不是這些」，書自然賣不動。

刺魚書店畫下的句點，可能只是近年中國書店關店潮中的一個逗點。從2019年到2024年，中國全國獨立實體書店數量從近3萬家銳減至1.68萬家，5年內減少了44%，關店潮在2025年仍持續。

毗鄰北京大學、清華大學的豆瓣書店今年5月17日最後一天營業。但8月初，小紅書上陸續有人發文提及，豆瓣書店在原址不遠處「死而復生」了。

一家熄燈，另一家重生，映照出北京獨立書店截然不同的命運。豆瓣書店的重生或許只是閉店潮中的例外，而刺魚書店在告別信中的最後一段話，則為這一場場告別留下註腳：「書店或許會消失，但文字與思想不會。它們從來不需要依附於某個空間才能存在。」

精華 FAQ

  • 店方表示，雖曾嘗試延續經營，但效果不理想；同時台港書引進與銷售面臨多重困難，外加整體市場低迷與審查壓力，最終只能陸續熄燈。

  • 最致命的壓力來自出版社直接進入零售端，透過京東、淘寶、小紅書、抖音賣書，既能給更低折扣，又能快速推新與發貨，讓中間書店競爭力大減。

  • 報導指出，2019年到2024年，中國獨立實體書店從近3萬家降到1.68萬家，5年內減少44%，而且到2025年關店潮仍在持續，顯示產業仍未止跌。

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