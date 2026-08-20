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貴州4歲自閉童走失80小時尋獲 家屬擺答謝宴坐滿350桌

中國新聞組／北京20日電
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答謝宴現場。（取材自紅星新聞）
答謝宴現場。（取材自紅星新聞）

貴州凱里4歲男童日前走失，因孩子無法正常與人溝通，家屬報警後，當地公安、街道社區、救援人員及民眾展開搜尋，經近80小時尋找，文浩4日晚在玉米地被發現，送醫一周後康復出院。16日，家人舉辦答謝宴，原計畫200桌，實際到場「坐滿350桌」；進一步檢查後發現，男童確診為重度自閉症，醫院表示將提供後續免費治療。

紅星新聞報導，男童文浩1日上午從貴州省黔東南州凱里市開懷街道上馬石社區家中後門外出，隨後失去蹤跡。文浩父母當時在外地工作，由爺爺奶奶照顧，家人發現孩子不見後立即尋找，並於當日中午報警。

監控畫面顯示，文浩離家後曾經過周邊小區，最後出現在家附近一處停工工地，之後進入監控盲區。由於文浩患有自閉症，無法正常與人溝通及自主求助，當地隨即展開搜救。凱里公安、應急救援、街道及社區等部門聯動，調派警犬、熱成像無人機等設備，並組織民眾進行搜尋，參與人數達兩、三百人。

經過近80小時不間斷搜尋，4日晚間，救援人員在一片玉米地找到文浩。孩子隨後被緊急送往醫院，經診斷因多日未正常進食、飲水，加上長時間處於野外環境，出現急性脫水、輕微腎功能損傷及身體炎症感染等情況。經治療後，各項身體指標恢復正常，11日康復出院。

8月16日，文浩一家為答謝參與搜尋及提供幫助的人員，在興旺村二十二小學旁舉辦答謝宴。家人原計畫宰殺5頭生豬、安排200桌流水席，當天實際到場賓客坐滿350桌。當地民眾、熱心人士從清晨開始協助殺豬、備菜，下午2時正式開席，採流水席形式，並不收取禮金。

19日，凱里市中醫院醫護人員上門探望文浩，父母隨後帶孩子到醫院接受進一步評估檢查，確診為重度自閉症。院方表示，後續將為文浩提供免費康復治療。

文浩和父親。（取材自紅星新聞）
文浩和父親。（取材自紅星新聞）

精華 FAQ

  • 文浩1日上午從家中後門外出後失蹤，因患自閉症無法有效求助。經警方、救援人員與民眾連夜搜尋，約80小時後於4日晚在玉米地被發現。

  • 凱里公安、應急救援、街道與社區等單位聯動，並調派警犬、熱成像無人機等設備，同時組織兩、三百名民眾共同搜尋，才在盲區附近找到孩子。

  • 文浩送醫後因脫水、輕微腎損傷及感染接受治療，11日出院；16日家屬辦答謝宴，原訂200桌卻坐滿350桌，19日又確診重度自閉症，院方將提供免費治療。

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