我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跟裴洛西唱反調？陳詩敏主張禁止國會議員股票交易

李維特才宣布將離任 白宮立法事務主任也要走

怎吃的？濟南出現現實版「胖虎」 園方要啟動1計畫減肥

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
濟南動物園一隻老虎因「體型肥嘟嘟」，引發網友熱議與擔憂。（視頻截圖）
濟南動物園一隻老虎因「體型肥嘟嘟」，引發網友熱議與擔憂。（視頻截圖）

濟南動物園一隻亞成年虎因「體型肥嘟嘟」被網友戲稱為「現實版胖虎」，引發關注。園方表示，獸醫團隊檢查後確認牠各項身體指標正常，主要問題是體重超標，原因包括群體中的搶食行為，以及圈養環境活動量較少。園方已於入夏時啟動減肥計畫，透過控制飲食、觀察記錄及定期體檢追蹤體重變化。

綜合媒體報導，這隻老虎目前仍屬亞成年階段，園方在獸醫團隊完成全面檢查後，確認牠身體健康，但體重已超出正常範圍。飼養人員觀察發現，牠在群體中存在搶食情況，加上圈養環境中的活動量相對較少，因此逐漸形成圓滾滾的體型。

園方表示，為避免過度肥胖影響老虎健康及未來繁殖，入夏後已開始為牠展開減肥計畫，目前由飼養員負責每日飲食控制並做好觀察記錄，獸醫團隊則定期進行健康檢查，持續追蹤牠的身體狀況。

此前，哈爾濱也曾有老虎因體型圓胖受到關注。有動物園老虎因食量較大而身材肥胖，網路影片中可見牠縮在角落。另有動物園在老虎展示區準備結束開放時，飼育員呼喚兩隻老虎返回休息區，其中一隻被稱為「大胖橘」的老虎沒有立即離開。

國際動物組織Born Free Foundation則認為，老虎出現肥胖情況，可能與飲食及運動條件有關，若長期缺乏運動，可能導致體重增加。對於哈爾濱老虎的情況，園方則表示，當地冬季最低氣溫可達攝氏零下20度，老虎冬季需要增加進食、累積脂肪，到了春夏體重可能下降。

濟南動物園一隻老虎因「體型肥嘟嘟」，引發網友熱議與擔憂。（視頻截圖）
濟南動物園一隻老虎因「體型肥嘟嘟」，引發網友熱議與擔憂。（視頻截圖）

哈爾濱這隻胖胖的小老虎落寞坐在角落。（取材自微博）
哈爾濱這隻胖胖的小老虎落寞坐在角落。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 因為牠是亞成年虎，卻有明顯圓滾滾的體型，照片與影片在網路上引起討論，網友甚至戲稱牠是現實版胖虎，進而讓園方的飼養與健康管理受到關注。

  • 獸醫團隊完成全面檢查後，確認牠各項身體指標正常，並沒有明顯疾病問題；目前主要風險是體重超標，若持續肥胖，可能影響健康與未來繁殖。

  • 園方已在入夏後啟動減肥計畫，由飼養員控制每日飲食、持續觀察並記錄體況，獸醫也會定期做健康檢查，藉此追蹤體重變化並調整管理方式。

上一則

貴州4歲自閉童走失80小時尋獲 家屬擺答謝宴坐滿350桌

下一則

肖戰七夕訪港代言 尖沙咀萬人「紅海」 以粵語承諾多來港

延伸閱讀

體重增加是變胖還是水腫？ 中醫師曝分辨要訣：短時間內增重是水腫

體重增加是變胖還是水腫？ 中醫師曝分辨要訣：短時間內增重是水腫
大熊貓「萌蘭」出現倒走行為 北京動物園的解釋被罵翻

大熊貓「萌蘭」出現倒走行為 北京動物園的解釋被罵翻
打瘦瘦針控血糖、降體重… 水喝夠才能防副作用

打瘦瘦針控血糖、降體重… 水喝夠才能防副作用
喝全脂牛奶不一定會胖 研究：每日適當份量不影響體重、血脂

喝全脂牛奶不一定會胖 研究：每日適當份量不影響體重、血脂

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
中國東部戰區陸軍官方公眾號發布一組圖片，在「應急資金保障」演練計畫中，準備大量台幣千元鈔。（取材自「人民前線」）

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

2026-08-18 00:39
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

2026-08-14 21:33
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
印度學者拍下中國街頭整潔的畫面。(視頻截圖)

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

2026-08-18 08:30

超人氣

更多 >
加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物
「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王

「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王
才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價