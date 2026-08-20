怎吃的？濟南出現現實版「胖虎」 園方要啟動1計畫減肥

濟南動物園一隻老虎因「體型肥嘟嘟」，引發網友熱議與擔憂。（視頻截圖）

濟南動物園一隻亞成年虎因「體型肥嘟嘟」被網友戲稱為「現實版胖虎」，引發關注。園方表示，獸醫團隊檢查後確認牠各項身體指標正常，主要問題是體重超標，原因包括群體中的搶食行為，以及圈養環境活動量較少。園方已於入夏時啟動減肥計畫，透過控制飲食、觀察記錄及定期體檢追蹤體重變化。

綜合媒體報導，這隻老虎目前仍屬亞成年階段，園方在獸醫團隊完成全面檢查後，確認牠身體健康，但體重已超出正常範圍。飼養人員觀察發現，牠在群體中存在搶食情況，加上圈養環境中的活動量相對較少，因此逐漸形成圓滾滾的體型。

園方表示，為避免過度肥胖影響老虎健康及未來繁殖，入夏後已開始為牠展開減肥計畫，目前由飼養員負責每日飲食控制並做好觀察記錄，獸醫團隊則定期進行健康檢查，持續追蹤牠的身體狀況。

此前，哈爾濱也曾有老虎因體型圓胖受到關注。有動物園老虎因食量較大而身材肥胖，網路影片中可見牠縮在角落。另有動物園在老虎展示區準備結束開放時，飼育員呼喚兩隻老虎返回休息區，其中一隻被稱為「大胖橘」的老虎沒有立即離開。

國際動物組織Born Free Foundation則認為，老虎出現肥胖情況，可能與飲食及運動條件有關，若長期缺乏運動，可能導致體重增加。對於哈爾濱老虎的情況，園方則表示，當地冬季最低氣溫可達攝氏零下20度，老虎冬季需要增加進食、累積脂肪，到了春夏體重可能下降。

濟南動物園一隻老虎因「體型肥嘟嘟」，引發網友熱議與擔憂。（視頻截圖）

哈爾濱這隻胖胖的小老虎落寞坐在角落。（取材自微博）