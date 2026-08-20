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男子自封逾50頭銜 頻與名人合影 港中大教授、總編輯全是他

中國新聞組／北京20日電
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張龍自稱被聘為「燕伋故里文化顧問」。（取材自揚子晚報）
張龍自稱被聘為「燕伋故里文化顧問」。（取材自揚子晚報）

一名張姓男子自稱香港中文大學（簡稱港中大）客座教授，並展示聘書，但日前被港中大揭露，從未有男子作為校職員的受聘紀錄，除此之外，男子自稱的社會頭銜還包含書法家、音樂人、院長及顧問等50多個，引發關注。觀察男子微博，又以「西部新聞網總編輯」自稱，但相關名稱未出現在國家網信辦名單中。

揚子晚報報導，香港中文大學13日發布聲明表示，經查證，校方沒有張龍作為職員的受聘記錄，與張龍不存在雇傭、教學或授權關係，任何以「香港中文大學客座教授」或類似名義進行的宣傳、推廣及合作活動均與校方無關。

2023年11月底，張龍曾在個人微博聲稱獲聘為香港中文大學藝術學院客座教授，網路也流傳一張相關聘書照片。報導指出，該聘書在格式上與港中大學位證書相似，但客座教授聘任屬學院人事安排，聘書卻採用監督、校長及教務長共同聯署的形式。

張龍微博帳號名稱為「西部新聞網總編輯張龍」，並通過身分認證，自稱「西部新聞網新聞總監、總編輯」。查詢國家網信辦公布的「互聯網新聞信息稿源單位名單（2025版）」，未找到「西部新聞網」相關資訊。19日，張龍回應表示，他已看到港中大聲明，也注意到相關頭銜受到質疑，並稱「西部新聞網」早年曾有備案，近年因相關部門管理嚴格，沒有辦理備案等手續。

報導指出，張龍的多個頭銜中，也有部分來自正規單位。例如，2022年10月，他獲陝西省寶雞市千陽縣聘為「燕伋故里文化顧問」，當地曾公開發布聘任消息及活動內容，並由相關人士向張龍頒發聘任書。

此外，延安大學魯迅藝術學院黨委書記董振文表示，校方將開會討論取消張龍客座教授聘任一事。

報導提到，張龍過去曾參與公益活動，並與部分知名人士合影、獲題字。2024年曾有文章以「中國品牌推廣第一人、西部新聞網總編輯、文化學者張龍的傳奇故事」介紹其經歷。19日，陝西文化傳媒從業者也向媒體談及曾與張龍接觸的經歷。

張龍展示的所謂港中大「聘書」有許多明顯破綻。（取材自揚子晚報）
張龍展示的所謂港中大「聘書」有許多明顯破綻。（取材自揚子晚報）

精華 FAQ

  • 爭議核心在於他自稱香港中文大學客座教授，並展示聘書，但港中大查無其受聘紀錄，明確表示與他不存在雇傭、教學或授權關係。

  • 報導指出，他還自稱書法家、音樂人、院長、顧問等50多個頭銜，並常在社群平台以多重身分對外活動，因此引發外界對其真實資歷的懷疑。

  • 他在微博自稱西部新聞網總編輯，但查詢國家網信辦公布的互聯網新聞信息稿源單位名單未見該機構；不過報導也提到，他部分頭銜確實來自地方正規聘任。

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