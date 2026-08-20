武漢百年歷史建築被刷成一片金色 涉事黃金店懲處出爐

武漢江漢路一棟百年建築近日被刷成金色，引發關注。（取材自紅星新聞 ）

武漢 江漢路一棟百年建築近日被刷成金色，引發關注。涉事建築為中南銀行漢口分行舊址，建於1920年代，屬武漢市在冊優秀歷史建築。原本呈灰色的外立面，被一家黃金店改為金色並掛上招牌。當地部門已約談相關企業並要求恢復原有外立面，目前店鋪開業時間未定。

紅星新聞報導，涉事建築位於武漢江漢路64號，為中南銀行漢口分行舊址。中南銀行1921年成立，1923年在漢口設立分行，之後興建該棟大樓，目前一樓為商鋪。武漢市優秀歷史建築網站資料顯示，該建築屬於武漢市在冊優秀歷史建築。

多個網傳影片顯示，施工前建築外立面整體呈灰色，近日則被刷成金色，並掛上「老殿黃金」及「湖北黃金樓」招牌。涉事商家原定於8月18日正式開業。

8月18日，武漢江漢路步行街官方運營帳號發布消息稱，被擅自改色的文保建築已開始整改。據介紹，當地部門8月17日已約談相關企業並下發整改要求，責成商家恢復建築外立面原貌。

8月19日在現場看到，涉事大樓面向步行街的兩面外牆均搭設腳手架，並以藍色金屬圍擋遮住。店鋪大門前設有多個開業延期公告牌，工作人員表示，店鋪目前尚未正常營業，開業時間尚未確定。江岸區文化和旅遊局工作人員證實，該局已責令涉事商家整改。