深圳女查房產驚見多一套房、多一個丈夫 連貸款都多了

大嶺山鎮不動產登記中心的一名工作人員坦承是系統出錯。（視頻截圖）

深圳龍崗區一名黃姓女子近日查詢不動產資料時，發現自己名下「多出一套房產、不相識的丈夫」，還有一筆133萬元（人民幣，下同）貸款 。資料顯示，她在東莞大嶺山鎮楊屋村有一套196.37平方公尺房產，權利人及抵押人包括她與章某。黃女士擔心個資遭冒用，相關單位表示，可能是十多年前更換系統時發生身分證號碼資料導錯。

深圳晚報報導，黃女士8月1日辦理東莞虎門鎮房產售房手續時，登入東莞不動產登記中心網站查詢資料，意外發現名下多出一套位於大嶺山鎮楊屋村、建築面積196.37平方公尺的房產，登記日期為2016年6月3日，抵押期限則為2016年3月1日至2046年3月1日。

查詢資料顯示，該房產權利人、抵押人為黃女士及章某，兩人被登記為夫妻，相關債權金額為133萬元。黃女士表示，自己與章某並不相識，因此擔心個人身分資料遭到冒用，也擔心相關房產及貸款資料影響自身生活。

8月3日，黃女士致電東莞市不動產登記中心及東莞12345尋求協助。8月5日，她又聯繫大嶺山鎮不動產登記中心及相關貸款銀行。銀行查詢後回覆，黃女士名下並沒有這筆貸款，抵押房產也與她無關。由於客戶資料受到保密限制，銀行未向她提供章某的聯絡方式，僅表示會聯繫對方跟進處理。

此後，黃女士多次登入東莞不動產登記中心網站，但相關資料仍未更改。8月17日，她從深圳前往大嶺山鎮不動產登記中心，希望了解資料出錯原因。

工作人員向黃女士解釋，問題可能源於十多年前不動產登記部門更換資料系統。由於章某的妻子與黃女士同名，當時可能在系統資料轉換過程中，將身分證號碼導錯。不過，章某房產相關紙本材料中的登記資料並沒有錯誤。

黃女士的不動產資訊查詢結果表。（取材自羊城晚報）