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他們都買到宇樹股票 978萬人打新瘋搶「中一籤爽賺7萬美元」

中國新聞組／北京20日電
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宇樹科技19日正式登陸上海科創板，上市首日開盤大漲629.44%，總市值一度突破...
宇樹科技19日正式登陸上海科創板，上市首日開盤大漲629.44%，總市值一度突破4,400億元，創辦人王興興持股市值也突破千億元。(新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：宇樹科技登陸科創板首日大漲629.44%，市值衝破4449億元。
  • 重點二：本次吸引978.46萬戶打新，網上中籤率僅0.018%創新低。
  • 重點三：中一籤可賺47.46萬元，幸運投資者多選擇開盤後迅速賣出。

被譽為「人形機器人第一股」的宇樹科技19日正式登陸科創板，開盤狂飆629.44%至每股1100元，總市值衝破4449億元(人民幣，以下同)，吸引高達978.46萬戶投資者參與打新，刷新科創板歷史紀錄。宇樹科技發行價為150.8元，中一籤(500股)獲利高達47.46萬元(約7萬美元)，極低的中籤率與高額收益，讓不少幸運中籤的股民在大漲首日選擇落袋為安。

綜合媒體報導，投資者鄒燁在中籤後繳款7.54萬元(約1.1萬美元)，原計畫待股價翻倍後分批賣出，但因開盤漲幅遠超預期的5倍，隨即在898.88元處全數清倉，淨賺37.38萬元。他坦言開盤表現太過驚人，自己「拿不住新股」。

宇樹科技本次網上發行中籤率僅0.018%，相當於一萬個申購號碼中不到兩個能中籤，打中難度為上月大熱新股長鑫科技(中籤率0.47%)的26倍。

股齡7年的博士生陳先生上個月剛中籤長鑫科技，本次僅有12個申購配號卻再度中籤。認為打新99%靠運氣，繳款7.54萬元無資金壓力，雖然預期收益約二三十萬元，但他表示不會急著一開盤就賣，會觀察市場估值到達心理價位後再擇機落袋為安。

股齡超過7年的寵物店主「貓貓蟲玩家」表示，因平時習慣長期持有且經常熬夜，錯過了長鑫科技打新。本次僅憑6個配號(約十幾萬市值)意外中籤，接到證券經理催繳電話時感到無比驚奇。他表示衝著宇樹的名氣，即使估值高達200多倍且「沒錢貸款也得繳」，這筆意外之財剛好為他近期買房計畫送來及時雨。

股齡長達20年的資深股民「hellokettern」說，8月12日中籤當天適逢兒子生日，他笑稱兒子是「送財童子」。得知中籤後他迅速從其他帳戶調撥資金完成7.54萬元繳款，並表示看好機器人賽道前景，將這次中籤視為自己20年炒股生涯的里程碑。

報導說，在A股市場，不少人認為中籤幾乎等同於一次穩賺不賠的抽獎。但想拿到這張抽獎券，門檻並不低：帳戶里得有50萬元資產才能開通科創板權限，還得持有足夠的滬市股票來換算申購額度，能參與抽獎也是少數人。

精華 FAQ

  • 宇樹科技19日登陸科創板後開盤大漲629.44%，股價一度到1100元，總市值突破4449億元，展現出極強的市場追捧與想像空間。

  • 本次網上發行中籤率只有0.018%，約一萬個申購號碼中不到2個能中籤，難度遠高於上月長鑫科技的0.47%，可說是極低機率。

  • 因為每籤繳款7.54萬元，首日即可獲利47.46萬元，收益太過驚人，許多中籤股民認為先落袋為安較穩妥，因此在高開後迅速出手。

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