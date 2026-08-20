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湖南22名高三畢業生組「電動車隊」送恩師出嫁 老師感動落淚

中國新聞組／北京20日電
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學生們的送親車隊。(取材自瀟湘晨報)
學生們的送親車隊。(取材自瀟湘晨報)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：湖南冷水江郭老師婚禮，22名高三畢業生騎13輛電動車護送。
  • 重點二：學生在網路小群策畫，經老師同意後，以喜字花飾裝扮車隊。
  • 重點三：車隊沿路護送8、9公里，郭老師見學生到場後感動落淚。

十餘輛裝飾喜字與花飾的電動車沿路跟隨護送，形成長達八九公里的特別隊伍。湖南婁底冷水江郭老師18日舉辦婚禮，其帶領的第一屆22名高三畢業生騎著13輛電動車組成「護婚小隊」跟隨婚車出嫁，用獨屬於少年的浪漫為恩師送上新婚祝福。看到成群結隊趕來的學生出現在婚房，原本以為只有六七人的郭老師當場感動落淚

瀟湘晨報報導，這場特別的護送源於學生們在網路「小群」裡的熱烈策畫。學生曾子萱表示，得知老師即將結婚後，大家希望給老師驚喜，有人在群裡開玩笑提議騎電動車護送，經徵求郭老師許可後正式落地執行。

18日早上7點，22名同學準時在集合點碰頭，有人甚至只睡了幾個小時「眼睛裡還有紅血絲」，大家將喜字貼在車身、花飾綁在車把，13輛裝飾一新的電動車，就成了專屬郭老師的護婚車隊，一路騎行8、9公里護送。

「謝謝老師三年對我們的悉心教導，你是見證我們三年青春的人，在我們心裡有著獨特的分量。」曾子萱提到，大家即將前往不同城市讀大學，下一次見面要等到春節，因此非常珍惜這次難得的機會。

郭老師隨後也在社交平台分享這份感動。她於2023年開始擔任冷水江六中2324班班主任，當年正好是她任職的第一年，也是與男友相戀的第一年。如今學生順利高中畢業即將步入大學，她與男友也修成正果，這份特別的師生記憶與緣分讓她感到極為幸福與感動。

老師與學生的大合照。(取材自瀟湘晨報)
老師與學生的大合照。(取材自瀟湘晨報)

精華 FAQ

  • 學生們在網路小群得知老師要結婚後，主動討論要給她驚喜，有人提議騎電動車護送，並先徵得郭老師同意，最後才正式成行。

  • 共有22名高三畢業生參與，實際騎行的是13輛電動車。大家在車身貼上喜字、車把綁上花飾，組成一支專屬老師的護婚車隊。

  • 因為她原本以為只會有六七名學生到場，沒想到來了成群結隊的孩子，還一路護送8、9公里。她也見證學生青春成長，因此當場落淚。

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