董明珠當校長 格力開辦技校「入校即入企」畢業後優先就業

珠海市格力技工學校校區。（取材自格力文化）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 董明珠親任校長，格力技校首招初中畢業生。

董明珠親任校長，格力技校首招初中畢業生。 重點二： 學校採直營辦學，實訓對標格力生產產線。

學校採直營辦學，實訓對標格力生產產線。 重點三：畢業可優先就業，但也引發用工風險討論。

72歲的格力電器董事長董明珠親自擔任校長的珠海市格力技工學校，近日發布首屆招生公告招收中學畢業生。首批開設制冷、模具、智能裝備等九大專業。推行「入校即入企，畢業即適崗」辦學模式，讓學生畢業後優先進入格力及產業鏈企業實習就業。

極目新聞報導，該校並非普通校企合作模式，而是格力電器「直營辦學」，學校最大的特色在於復刻格力電器真實生產產線、智能設備及檢測流水線，打造「課堂=車間、實訓=上崗」的教學場景。課程設置中實操占比高達70%以上，學生在校期間即可參與真實項目實操、整機調試及智能設備運維，實現「入校即入企」的培養目標。

格力電器方面表示，教學、實訓、就業全部對標格力電器產業標準，首批設置的專業全部為市場剛需、企業緊缺崗位方向，產業缺口大、晉升空間足。畢業學生可優先進入格力電器及旗下各產業園、子公司及相關產業鏈實習就業。

隨公告發出的招生簡章顯示，招生對象為學制3年的全國應往屆初中畢業生。學費標準方面，除多媒體製作、計算機應用與維修專業為13000元/學年外(約1931美元)，其餘專業均為15000元/學年(約2228美元)。家庭經濟困難學生亦可申請國家助學金。

每日經濟新聞評論指出，北京多所中職學校招生受到熱捧，讓中職學校不再是「差生集中營」，但董明珠辦技校也不純粹是情懷。格力技校本質上是上市公司直面製造業用工痛點開展的一場商業屬性的產教融合試驗：把部分招工與培訓成本社會化，前置自建勞動力蓄水池。

數據顯示，格力員工從2019年的8.8萬人降至2025年的7.1萬人，降幅約19%。若企業經營下行、用工收縮，接受「定向培養」的畢業生出路如何保障？

評論建議，粵港澳大灣區先進製造業密集，格力可將實訓資源向其他製造企業開放，接受委託培養或聯合辦學；同時打通中職—高職—職業本科的升學通道，讓學生取得不只適用於格力的通用技能。