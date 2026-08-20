小米二代人形機器人首亮相 自由度增至66個、手部更靈巧

小米新一代人形機器人19日在2026世界機器人大會首度公開亮相，身高約1.7公尺、體重66公斤，全身具備66個自由度，其中手部占33個；目前仍處於樣機階段，並已在小米汽車工廠進行產線作業測試。(取材自微博)

中國小米人形機器人 布局再有新進展。小米新一代人形機器人19日在2026世界機器人大會首度公開亮相，身高約1.7公尺、體重66公斤，全身具備66個自由度，其中一半集中在手部，目前仍處於樣機階段，完成中國首展後將前往歐洲展出。

每日經濟新聞指出，從關鍵參數來看，新一代機器人相較小米2022年發布的首款全尺寸人形仿生機器人CyberOne，在自由度及機身設計等方面均有所變化。CyberOne身高1.77公尺、體重52公斤，全身僅有21個關節 自由度；新一代機器人身高約1.7公尺、體重66公斤，自由度翻了三倍多增至66個，其中手部達33個。據悉，該款機器人目前為樣機階段，在中國首展後會在歐洲展出。

報導指出，新一代機器人體重較前代增加14公斤，增幅約27%，身高則降低約7公分，整體機身更加緊湊。小米今年4月已曾被拍到新款機器人的機械手臂，能完成拎紙袋、送禮品、與人碰拳及擊掌等動作。

在手部技術方面，快科技提到，小米此前展示的靈巧手已具備全掌觸覺覆蓋，自由度達22至27個，新一代機器人的手部自由度則進一步提高至33個。

小米集團總裁盧偉冰日前在財報電話會議中透露，小米機器人將在2026世界機器人大會首次面向公眾亮相。盧偉冰表示，小米不會獨立發展機器人，而是希望與「人車家全生態」協同，應用於智能製造、智能出行及家庭等場景，技術方向則聚焦機器人本體硬體尺寸及具身大模型。小米布局人形機器人更重視實際可落地能力，現階段首要落地場景是智慧製造產線。

在應用方面，盧偉冰指出，此前該機器人已在小米汽車工廠進行為期四個月的產線「實習」，主要執行自攻螺母上件、料箱折疊等工業作業，其中螺母上件作業成功率已提升至98%，並進一步拓展至中控台側蓋板上件等裝配及物流作業。

此外，報導稱，小米已自研Xiaomi-Robotics系列具身基座模型，串聯視覺識別、語言理解與動作執行等能力。