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宇樹上市首日狂漲629% 王興興身家破1300億 中國90後新首富

中國新聞組╱北京20日電
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宇樹科技19日在科創板上市，首日即受到市場追捧，開盤漲幅達629.44%。(取材...
宇樹科技19日在科創板上市，首日即受到市場追捧，開盤漲幅達629.44%。(取材自財新網)

AI摘要

文章摘要整理：

宇樹科技上市首日股價暴漲並創下高市值，帶動創辦人王興興身家突破1300億元；公司憑藉機器人商業化與獲利表現，成為市場焦點。

繼DRAM一哥長鑫科技之後，中國具身智慧機器人企業宇樹科技再造創富神話；宇樹科技19日登上交所科創板，成為「A股人形機器人第一股」，上市首日開盤報每股1100元（人民幣，下同），較發行價150.8元大漲629.44%，總市值一度飆升至4449億元，創辦人王興興持股市值也突破千億元，成為「90後」新首富。

澎湃新聞報導，宇樹科技掛牌的開盤價1100元，較發行價上漲629.44%，以單簽500股計算，中籤投資人帳面獲利達47.46萬元，超越18日上市的頻準激光單簽45.656萬元，成為全面實施註冊制以來，滬深兩市單簽獲利最高的新股。

宇樹科技此次公開發行受到投資人熱烈追捧，面向散戶的網上發行吸引978.46萬名投資人認購，中籤率僅0.018%，創下歷史新低。宇樹科技發行價為每股150.8元，發行後總股本約4.04億股，上市初期流通股約3008.77萬股。

第一財經提到，王興興直接持有8671.5萬股，發行後占公司總股本21.44%，王興興發行前還另透過股權激勵平台上海宇翼間接持有股份比率9.5367%。經估算，王興興直接及間接持股比率約三成上下，其身家超過1300億元，成為「90後」新首富。根據2025年「新財富雜誌」發布的「90後」創業家名單，影石創新創辦人劉靖康以202億元身家成「90後」新首富。

業績方面，宇樹科技2026年上半年營業收入11.52億元，年增48.54%；歸母淨利潤2.74億元，去年同期虧損3202.45萬元。不過，扣除非經常性損益後，淨利潤為2.44億元，年減19.34%。

宇樹科技主要從事高性能通用人形機器人、四足機器人、機器人零組件及具身智慧模型的研發、生產與銷售。央廣財經報導，2023至2025年，公司四足機器人銷量合計已經超過3萬台，連續多年全球第一。2025年人形機器人出貨量超5500台同樣位居全球首位。

澎湃新聞指出，宇樹科技的上市，被市場認為是產業從「燒錢說故事」邁入「獲利驗證」新階段。對資本市場而言，宇樹同時承載著三段發展歷程，包括已經被驗證的四足機器人商業化、正切入規模化交付的人形機器人，以及向具身智慧通用平台延伸的發展方向。

上海交通大學機械與動力工程學院教授高峰表示，宇樹科技近年在海內外知名度快速提升，在運動控制和硬體製造成本控制方面形成優勢，但足式機器人產業目前仍處於從「能走、能跳」向「真正能用」過渡階段。

宇樹科技創辦人王興興2016年創業，從四足機器人起家，直到2025年登上央視春晚...
宇樹科技創辦人王興興2016年創業，從四足機器人起家，直到2025年登上央視春晚，旗下人形機器人身著花襖、手持絹帕表演，才讓宇樹科技從機器人產業圈走進大眾視野，也成為公司發展的重要轉折點。(取材自微博)

宇樹科技19日正式登陸上海科創板，上市首日開盤大漲629.44%，創辦人王興興持...
宇樹科技19日正式登陸上海科創板，上市首日開盤大漲629.44%，創辦人王興興持股市值也突破千億元。(新華社)

精華 FAQ

  • 因其在科創板掛牌首日開盤即達1100元，較150.8元發行價大漲629.44%，市值一度衝上4449億元，成為A股人形機器人第一股。

  • 報導指出，王興興直接持有8671.5萬股，另透過股權激勵平台間接持股，合計約占公司三成上下；隨著上市後市值飆升，其持股價值突破1300億元。

  • 公司2026年上半年營收11.52億元、歸母淨利潤2.74億元，已轉虧為盈；四足機器人累計銷量逾3萬台、人形機器人出貨逾5500台，皆居全球首位。

王興興 人形機器人 宇樹

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