我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跟裴洛西唱反調？陳詩敏主張禁止國會議員股票交易

李維特才宣布將離任 白宮立法事務主任也要走

宇樹上市 最大外部股東美團帳面浮盈333億 王力宏現身答謝宴

中國新聞組╱北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
著名歌手王力宏出席宇樹科技答謝宴。(取材自觀察者網)
著名歌手王力宏出席宇樹科技答謝宴。(取材自觀察者網)

AI摘要

文章摘要整理：

宇樹科技科創板上市後，早期投資方如美團、紅杉、經緯與梁文鋒旗下機構均出現可觀帳面收益，王力宏現身答謝宴更添話題。

中國人形機器人企業宇樹科技19日登陸科創板正式掛牌交易，開盤報價每股1100元(人民幣，以下同)，早期投資機構及科技企業股東迎來大幅帳面收益。其中，美團持股市值約304億元、帳面浮盈超過333億元；紅杉中國浮盈約223億元，經緯創投浮盈約170億元，祥峰投資關聯方持股市值也達約65億元；此外，梁文鋒旗下機構打新宇樹科技，帳面浮盈超過11億元。

綜合第一財經、大河財立方報導，作為「杭州六小龍」之一，宇樹科技上市前共有46名股東，從早期個人投資者到大型科技企業及創投機構均在股東名單之中。宇樹科技最初於2018年、2019年完成天使輪及Pre-A輪融資，當時估值仍在億元人民幣級別；2020年祥峰投資參與Pre-A+輪融資，此後公司融資速度逐步加快。

其中，美團系是宇樹科技持股比例最高的外部股東，通過漢海信息、成都龍珠、Galaxy Z合計持股數量約3512.36萬股，浮盈超333億元。雷軍創辦的順為資本關聯方Astrend IV持有宇樹科技1610.6萬股，為公司第五大股東，帳面浮盈超過152億元。

紅杉中國則透過寧波紅杉、廈門雅恒合計持有宇樹科技2589.95萬股，相關持股市值超過224億元，帳面浮盈約223億元。另外，梁文鋒旗下深度求索(DeepSeek)、幻方量化和九章資產通過戰略配售、網下打新合計獲配約119.16萬股，以發行價、日內最高價計算，梁文鋒打新宇樹科技浮盈超11億元。

另據觀察者網報導，除了王興興，紅杉資本沈南鵬，以及著名歌手王力宏均出席答謝宴，王力宏並上台發言，且與王興興一起坐在一號桌。王力宏工作室發布答謝宴的現場照片，並稱「王力宏作為人形機器人舞台開拓者，見證了藝術與智造的無限可能。恭賀宇樹科技成功上市，願旋律與創新同行，未來解鎖更多跨界驚喜」。

2025年12月18日，王力宏成都演唱會首次引進宇樹科技G1人形機器人伴舞，共同演繹「火力全開」，實現全球首個演唱會機器人舞台。

人形機器人企業宇樹科技19日正式登陸A股科創板。(中新社)
人形機器人企業宇樹科技19日正式登陸A股科創板。(中新社)

精華 FAQ

  • 宇樹科技掛牌後，最大受惠者包括美團系、紅杉中國、經緯創投與順為資本關聯方等早期股東。依文中估算，美團浮盈超過333億元，紅杉約223億元，經緯約170億元。

  • 美團透過漢海信息、成都龍珠與Galaxy Z合計持有約3512.36萬股，持股市值約304億元，帳面浮盈超過333億元，是宇樹科技持股比例最高的外部股東。

  • 報導稱王力宏出席宇樹上市答謝宴，並上台發言，還與王興興同坐一號桌。其工作室也發文祝賀，提到他曾在成都演唱會與宇樹G1人形機器人同台演出。

王力宏 宇樹

上一則

首形科技「美女機器人」穿中國旗袍 面容逼近真人

下一則

歐盟查京東收購德企 中：不當域外管轄 禁任何組織配合

延伸閱讀

宇樹科技上市首日狂漲629% 王興興身家破千億成中國「90後」新首富

宇樹科技上市首日狂漲629% 王興興身家破千億成中國「90後」新首富
跟著王興興就對了 宇樹科技3名90後董事財務自由了

跟著王興興就對了 宇樹科技3名90後董事財務自由了
中國人形機器人第1股宇樹科技掛牌 發行價每股150.8人民幣

中國人形機器人第1股宇樹科技掛牌 發行價每股150.8人民幣
機器人搶灘IPO 宇樹8月10日啟動申購

機器人搶灘IPO 宇樹8月10日啟動申購

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
中國東部戰區陸軍官方公眾號發布一組圖片，在「應急資金保障」演練計畫中，準備大量台幣千元鈔。（取材自「人民前線」）

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

2026-08-18 00:39
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

2026-08-14 21:33
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
印度學者拍下中國街頭整潔的畫面。(視頻截圖)

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

2026-08-18 08:30

超人氣

更多 >
加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物
「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王

「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王
才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價