宇樹上市 最大外部股東美團帳面浮盈333億 王力宏現身答謝宴

著名歌手王力宏出席宇樹科技答謝宴。(取材自觀察者網)

AI摘要 文章摘要整理： 宇樹科技科創板上市後，早期投資方如美團、紅杉、經緯與梁文鋒旗下機構均出現可觀帳面收益，王力宏現身答謝宴更添話題。

中國人形機器人企業宇樹 科技19日登陸科創板正式掛牌交易，開盤報價每股1100元(人民幣，以下同)，早期投資機構及科技企業股東迎來大幅帳面收益。其中，美團持股市值約304億元、帳面浮盈超過333億元；紅杉中國浮盈約223億元，經緯創投浮盈約170億元，祥峰投資關聯方持股市值也達約65億元；此外，梁文鋒旗下機構打新宇樹科技，帳面浮盈超過11億元。

綜合第一財經、大河財立方報導，作為「杭州六小龍」之一，宇樹科技上市前共有46名股東，從早期個人投資者到大型科技企業及創投機構均在股東名單之中。宇樹科技最初於2018年、2019年完成天使輪及Pre-A輪融資，當時估值仍在億元人民幣級別；2020年祥峰投資參與Pre-A+輪融資，此後公司融資速度逐步加快。

其中，美團系是宇樹科技持股比例最高的外部股東，通過漢海信息、成都龍珠、Galaxy Z合計持股數量約3512.36萬股，浮盈超333億元。雷軍創辦的順為資本關聯方Astrend IV持有宇樹科技1610.6萬股，為公司第五大股東，帳面浮盈超過152億元。

紅杉中國則透過寧波紅杉、廈門雅恒合計持有宇樹科技2589.95萬股，相關持股市值超過224億元，帳面浮盈約223億元。另外，梁文鋒旗下深度求索(DeepSeek)、幻方量化和九章資產通過戰略配售、網下打新合計獲配約119.16萬股，以發行價、日內最高價計算，梁文鋒打新宇樹科技浮盈超11億元。

另據觀察者網報導，除了王興興，紅杉資本沈南鵬，以及著名歌手王力宏 均出席答謝宴，王力宏並上台發言，且與王興興一起坐在一號桌。王力宏工作室發布答謝宴的現場照片，並稱「王力宏作為人形機器人舞台開拓者，見證了藝術與智造的無限可能。恭賀宇樹科技成功上市，願旋律與創新同行，未來解鎖更多跨界驚喜」。

2025年12月18日，王力宏成都演唱會首次引進宇樹科技G1人形機器人伴舞，共同演繹「火力全開」，實現全球首個演唱會機器人舞台。

人形機器人企業宇樹科技19日正式登陸A股科創板。(中新社)