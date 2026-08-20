炒菜、跑腿、剷貓砂 中國機器人多元應用 驚豔世界大會

2026世界機器人大會在北京揭幕，圖為人形機器人的舞姿吸引外國觀眾圍觀拍照。 (中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 北京世界機器人大會展示中國機器人從展品走向應用，涵蓋家務、餐飲、配送與軍工等場景，並凸顯人形機器人量產與商業化進展。

2026世界機器人大會19日在北京亦創國際會展中心登場，規模創下歷屆之最，也獲得聯合國 工業發展組織等近30家國際機構支持，吸引逾300家企業攜超2000件展品同台亮相。今年大會以「人機共生，產需共融」為主題，人形機器人 成為增長最快且關注度最高的板塊。環時社評指出，「當西方還在糾結方向，中國機器人又向前一步」。

綜合媒體報導，作為整機展區的焦點，頭部企業紛紛亮出代表性新品。宇樹科技展出H2全尺寸人形機器人、R1雙足人形機器人及四足機器人全系產品，其中R1曾入選「時代」周刊年度最佳發明；銀河通用則展示輪式雙臂機器人Galbot G1，依託自研「銀河星腦」大模型演示長程早餐製作任務；深圳眾擎機器人的PM01、T800人形機器人在現場上演機甲對決。商業化數據亦成為展台焦點，優必選U1系列全渠道訂單已突破1.3萬台，預計9月開啟交付；智元科技累計量產具身智能機器人則已突破1.5萬台。

此外，各類針對多元場景應用的機器人亦成為展覽亮點。在家庭與商業場景中，自變量機器人科技的「量子2號」展示清理客廳與自動「剷貓砂」等家務能力；愛餐集團的H22炒菜機器人主打「一鍵工作」自動調味與清潔；墨奇萬象智能的MORPHI KINO輪式機器人能自主完成一段長達15分鐘家務演示；越凡創新則推出室內外一體配送機器人，可實現24小時不間斷作業，每日最高可配送200單。

報導指出，軍工與特種機器人展區同樣引人注目，49家中央企業首次組團參展，集中呈現高危環境作業能量。

中國兵器工業集團攜「伏羲」特種人形機器人、「天狼」系列四足機器人及「大聖」人形機器人亮相，演示遠程在場與高危作業協同方案；中國船舶集團第704研究所展出的行星滾柱絲槓，成功打破國外技術壟斷，其承載力較傳統滾珠絲槓提升數倍、壽命延長10倍以上，為機器人核心部件國產化提供重要支撐。

目前，中國已推出超過300款整機產品，占全球半數以上。官方數據顯示，今年上半年全行業產量已突破4萬台，全年有望超過10萬台。環時社評指出，展館覆蓋核心零部件、整機裝備、行業解決方案和消費級產品全鏈條，意味著機器人不再只是展台上的技術展品，而是立足市場需求，真正開始走進千行百業。

2026世界機器人大會在北京亦莊北人亦創國際會展中心開幕。圖為機器人挑戰複雜地形。 (中新社)

機器人在2026世界機器人大會上展示整理家務。(新華社)

2026世界機器人大會在北京揭幕。(新華社)

2026世界機器人大會在北京揭幕。圖為宇樹科技機器人格鬥賽上演。(中新社)

中國兵器工業集團人形機器人伏羲亮相。(取材自南方Plus)