首形科技「美女機器人」穿中國旗袍 面容逼近真人

首形科技創辦人胡宇航與他的桌面陪伴機器人。 （取材自首形科技）

AI摘要 文章摘要整理： 首形科技在北京世界機器人大會展出美女人形機器人精靈璇，以逼真人臉與國風造型吸引目光，並強調其語音互動、唱歌與微表情能力。

2026世界機器人大會在北京亦莊北人亦創國際會展中心舉行，本屆大會以「人機共生，產需共融」為主題，參展企業逾300家，展品超3000件；在亦創國際會展中心會客廳具身花園入口處，一個國風造型的高顏值人形機器人吸引了許多觀眾停留打卡。

極目新聞報導，該款機器人是由首形科技研發的。現場，美女機器人精靈璇身穿國風旗袍，搭配中式髮飾，精緻的面容加上精靈耳設計，別緻吸睛，不少觀眾路過時都大讚，「這個俊」。

據工作人員介紹，精靈璇具備智慧互動能力。透過麥克風指令，可與觀眾即時互動聊天，還能演唱歌曲，完成各類可愛的表情。工作人員稱，其臉部皮膚能達到七年不變質，但手部關節仍無法活動。

現場一名前來參觀的王先生仔細拍攝這款機器人臉部、關節等細節，他表示，這是他見過的臉部最不違和的機器人，最吸引他的就是這款機器人的顏值，「臉很好看，很擬人且不嚇人。像coser一樣，站在這裡看起來並不違和」。

四川新聞先前報導，去年12月，首形科技完成新一輪融資，中國互聯網投資基金與螞蟻集團聯合領投，其他投資人包括上海未來產業基金、東方富海、招商局創投等。在過去一年多時間，首形科技共獲得五輪融資，投資人包括雷軍、五源資本、智元機器人等。

在首形科技實驗室裡已經有多款人臉機器人模型，這些機器人皮膚紋理和真人差異較小，還可以實現眨眼、挑眉等微表情。首形科技創始人胡宇航介紹，「我們的人臉機器人可以『自主完成動作』，這些表情是更仿生、更自然、更友好的，用手觸摸『人臉』還有溫度，這就決定了我們和別人的差異」。

首形科技機器人精靈·璇。 （取材自首形科技）

世界機器人大會現場，精靈璇身穿國風旗袍，搭配中式髮飾，精緻的面容加上精靈耳設計，別緻吸睛。 （取材自極目新聞）