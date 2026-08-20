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2女買3張車票「放零食」 站票婦討位失敗 網路兩派激辯…

中國新聞組／北京20日電
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兩名女孩出行買了一排三張硬座車票，其中一個座位專門用來堆放零食，因拒讓座「站票」...
兩名女孩出行買了一排三張硬座車票，其中一個座位專門用來堆放零食，因拒讓座「站票」婦引發熱議。（取材自有線新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：兩名女孩買3張票，留1座放零食與物品。
  • 重點二：無座婦人借坐遭拒，乘務員稱無權強制讓座。
  • 重點三：事件引發網友兩派爭論座位權與互相體諒。

近日列車上的一則視頻引爆網絡，兩名女孩出行購買了一排三張硬座車票，其中一個座位專門用來堆放零食、隨身物品。一名無座的婦人想要臨時坐下休息，遭到拒絕後向乘務員求助，乘務員核驗車票後表示，座位為乘客購票所得，是否讓座只能雙方協商，工作人員無權強制要求讓出座位。事件引發熱議，兩派激辯，有人認為「讓是本分、不讓是情分，不該被道德綁架」，有人則認為「是座位票不是置物票」，主體該是人。

有線新聞報導，事發在18日江蘇一列「普速」火車，一名持無座票的中年婦人站了一段時間感覺腿痠，就上前跟這兩名女孩商量：「東西能不能挪一下，讓我坐一會兒歇歇？」但被女孩拒絕：「這個座我們花了錢的」。

報導指出，婦人為此找來了乘務員，指望對方能幫自己說句話。乘務員到場後核驗了三張車票，全部真實有效，直言座位使用權歸她們，「我只能幫忙協商，沒有權力強制人家讓座」。隨後婦人嘗試再勸說，但女孩還是搖頭，婦人便說了句「大家都在同一車上，互相體諒對不對？，乘務員明確表態：「座位是人家的，跟我說沒用」，婦人只能轉身，在通道上繼續站著。

 據報導，三座位是女生的父親特意購買，希望女兒旅途上不用太辛苦；有媒體就此發起問卷調查，約56%網友支持購票者擁有完全使用權，認為「花錢買票座位就是自己的，讓是本分、不讓是情分，不該被道德綁架」，「錢買票占座，是付出對價獲得使用權，不是侵占無償公共資源。資源緊張要靠優化供給解決，不該用高道德綁架遵守規則的消費者」，又指「人家買三個座位就是想坐的寬敞點，這大姐問了人家不同意那就好好站著，還找來工作人調解，有啥調解的，人又不欠她座位」。

報導稱，不過也有人認為女孩可以將零食挪到腳下騰出位置，「出門在外互相幫一把，不算道德綁架」、「這個不太好，畢竟高鐵火車都是集體主義的產物，所有人的加起來其實也是供不起這種公共交通工具的，從這個角度來說雖然花了錢，也是占用公共資源」、「好像不對哦，那個是座位票，不是置物票，購票主體是人」、「這叫無固定座位票，那個座位的購票人沒檢票上車，那麼無座就可以坐」。

鐵路官方售票平台12306表示，允許乘客因特殊原因多買車票，持票人亦有權占用相關座位，無論是放置物品或將其空置均屬其合法權利，因此第三方無權強制要求讓座，列車職員只能嘗試從中勸解。

精華 FAQ

  • 起因是2名女孩買了3張硬座票，其中1個座位用來放零食和隨身物品，無座婦人想借坐休息被拒。事件牽涉到座位使用權、同理心與道德期待，因此在網路上迅速引發爭論。

  • 乘務員核驗車票後表示，座位是購票所得，工作人員只能協商，不能強制要求讓座。12306也指出，乘客多買車票可合法占用相關座位，放物品或空置都屬其權利。

  • 支持者認為花錢買票就有完整使用權，讓座是情分不是義務，不能道德綁架；反對者則覺得座位票應以人為主，出門在外應互相體諒，至少可挪動物品讓出暫坐空間。

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